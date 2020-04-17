شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة بيوتيوب تسهل على الطلاب الدراسة "أونلاين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من أجل مساعدة الطلاب والمعلمين على أداء مهامهم بشكل أفضل عبر الإنترنت، أعلنت جوجل عن ميزة YouTube Learning Destination، والتى ستعرض محتوى تعليمى مفيد وعالى الجودة تم إنشاؤه من قبل منشئى المحتوى الذين يركزون على التعليم على يوتيوب.

ووفقا لموقع Gadgetsnow، يمكن الوصول إلى الميزة التعليمية على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من علامة التبويب استكشاف Explore، والتى تحتوى على جميع أنواع مصادر التعلم.

وتضم الميزة حاليًا محتوى باللغتين الإنجليزية والهندية، لكن ستضيف جوجل لغات أخرى قريبا، وقالت جوجل: "للمساعدة فى تسهيل الانتقال إلى التعلم عن بُعد خلال هذه الأزمة، بدأنا أيضًا فى الوصول المجانى إلى ميزات جوجل Meet، لتوسيع إمكانات مؤتمرات الفيديو لجميع عملاء G Suite و G Suite for Education عالميًا حتى سبتمبر 2020، وهو ما يتيح 250 مشاركًا فى مؤتمر فيديو واحد".

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وأضافت: "لتمكين المعلمين من الحصول على الدعم الذى يحتاجونه لبدء التدريس عن بُعد، قدمنا ​​التدريب والنصائح من خلال مركز التدريس من المنزل، والذى يتوفر أيضًا باللغة الهندية، كما قمنا ببناء هذا المورد مع اليونسكو، والذى يضم دروس تعليمية مصنفة حول موضوعات مثل الإعداد والتدريس مع وبدون فيديو، وكيفية إبقاء الطلاب منخرطين فى المناقشات، والبقاء على اتصال مع المعلمين الآخرين من خلال مشاركة الموارد التعليمية وحتى جعل جلسات التدريس متاحة للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال تنفيذ الكتابة بالصوت والشرح".

واستكملت جوجل: "لمساعدة الأطفال على فهم إجراءات السلامة التى يتعين اتخاذها خلال تفشى COVID-19، أصدرنا أيضًا كتب أطفال على تطبيق القراءة Bolo الخاص بنا".