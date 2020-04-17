شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: TikTok يطرح ميزة جديدة تتيح للآباء التحكم بحسابات أطفالهم عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تغريمها مؤخرًا 5.7 مليون دولار لانتهاك قانون خصوصية الأطفال، وانتقادها بسبب تعريض الأطفال للخطر، تحاول شركة TikTok الآن منح الآباء مزيدًا من التحكم فى خصوصية أطفالهم وأمانهم من خلال ميزة تسمى Family Pairing، والتى تمكن الآباء من السيطرة مباشرة على حسابات أطفالهم وتعطيل الرسائل المباشرة عن بُعد، وتعيين حدود وقت الشاشة وتمكين وضع "المحتوى المقيد".

ووفقا لموقع Engadget الأمريكي، فى وقت سابق من هذا العام، قدم TikTok "وضع أمان العائلة" الذى سمح للآباء بإعداد ضوابط مماثلة، لكن كانت تتطلب هذه الميزة الوصول المباشر إلى هاتف الطفل، وهو الأمر الذى صعب بعض الشىء من انتشارها.

والآن بمجرد ربط حسابك بهاتف طفلك، يمكنك التحكم بالإعدادات عن بُعد، والتى تتضمن تحديد المدة التى يمكن لأطفالك قضاءها على TikTok كل يوم، والمحتوى الذى يمكنهم رؤيته، بما فى ذلك القدرة على تقييد مقاطع الفيديو الحساسة للعمر، ومن يمكنه إرسال رسائل إلى الحساب.

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يجب أن يوافق أطفالك على ربط حساباتهم بحسابك، وستحتاج إلى مسح رمز QR ضوئيًا فى قسم الرفاهية الرقمية فى حسابهم، كما يمكن لأطفالك تعطيل الميزة، ولكنك ستتلقى إشعارًا عند حدوث ذلك ويمكنك إعادة ربط الحسابات عن بُعد إذا لزم الأمر.

وقد عالج TikTok أيضًا مشكلة خصوصية رئيسية عن طريق تعطيل الرسائل المباشرة لجميع المستخدمين دون سن 16 عامًا.

ونالت هذه الإجراءات الجديدة الإشادة من قبل جون كلارك رئيس المركز الوطنى للأطفال المفقودين والمستغلين، والذى قال فى بيان: "نعتقد أن هذه الجهود هى خطوة حاسمة فى مساعدة العائلات على التنقل بأمان عبر الإنترنت".