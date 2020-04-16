شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مفاجأت للجميع.. مارك زوكربيرج يكشف خطة "فيس بوك" لعودة موظفيها للعمل بالمكاتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مارك زوكربيرج مؤسس فيس بوك، عن خطة شركته لإعادة الموظفين للعمل من المكاتب خلال الخطط المستقبلية لإعادة فتح المجتمع الذى يعانى حالة إغلاق عامة بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث أكد أن شركة فيس بوك، سوف تطلب من أغلب موظفيها الاستمرار فى العمل بالمنزل حتى نهاية شهر مايو على الأقل، وذلك لإعطاء الأولوية لباقى الموظفين فى المجتمع الذين يجدون صعوبة أكبر بسبب العمل من المنزل.

وقال مارك زوكربيرج، فى بيان نشره عبر حسابه الرسمى على موقع "فيس بوك"، "عندما نبدأ التفكير فى كيفية إعادة فتح المجتمع، أردت أن أقدم تحديثًا حول كيفية التخطيط لفرقنا فى فيس بوك.. الخلاصة هى: نحن نبطئ خطتنا للعودة إلى المكتب من أجل إعطاء الأولوية لمساعدة بقية مجتمعنا والاقتصاد المحلى على النهوض والعمل أولاً".





وأضاف "نحن نعلم أن معظم الناس لا يمكنهم العمل من المنزل بالسهولة التى يستطيع العديد من موظفينا القيام بها.. نحن نعلم أيضًا أنه عندما يبدأ المجتمع فى النهاية فى إعادة الانفتاح، سيتعين عليه الانفتاح ببطء فى موجات متداخلة للتأكد من أن الأشخاص الذين يعودون إلى العمل يمكنهم القيام بذلك بأمان وأننا نقلل من احتمال تفشى المرض فى المستقبل".

وتابع مؤسس فيس بوك، "سنطلب من الغالبية العظمى من موظفينا العمل من المنزل حتى نهاية شهر مايو على الأقل من أجل خلق بيئة أكثر أمانًا لموظفينا الذين يقومون بوظائف مهمة يجب أن يكونوا فى المكتب ولأى شخص آخر فى مجتمعاتنا المحلية.. قد تتمكن نسبة صغيرة من موظفينا المهمين الذين لا يمكنهم العمل عن بُعد، مثل مراجعى المحتوى الذين يعملون على مكافحة الإرهاب أو منع الانتحار وإيذاء النفس، والمهندسين الذين يعملون على أجهزة معقدة، من العودة عاجلاً، ولكن بشكل عام، لا نتوقع أن يعود الجميع إلى مكاتبنا لبعض الوقت".

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واستطرد "لقد أخبرنا موظفينا أيضًا أنه حتى بعد عودة المزيد من فرقنا، إذا كان هناك أى سبب يشعرون فيه أنهم لا يستطيعون العمل فى مكاتبنا، لأنهم فى فئة مستضعفة من السكان، لأنه مع إلغاء المدارس والمخيمات، لن يكون لديهم رعاية أطفال، أو أى شىء آخر، يمكنهم التخطيط للعمل من المنزل حتى الصيف على الأقل".

ولفت إلى أنه "حتى بعد هذه الفترة القادمة، فإن التوجيه من خبراء الصحة هو أنه لن يكون من المستحسن أن تجتمع مجموعات كبيرة من الناس لبعض الوقت.. نظرًا لهذا، فإننا نلغى أى أحداث مادية كبيرة خططنا لها مع 50 شخصًا أو أكثر حتى يونيو 2021.. سنعقد بعضًا منها كأحداث افتراضية بدلاً من ذلك وسنشارك المزيد من التفاصيل حول ذلك قريبًا.. وبالمثل، نحن بصدد توسيع سياستنا الخاصة بعدم السفر للعمل حتى يونيو على الأقل من هذا العام أيضًا".

واختتم زوكربيرج، بيانه، بقوله إن "معظم موظفى فيس بوك محظوظون لأنهم قادرون على العمل بشكل منتج من المنزل، لذلك نشعر بمسؤولية للسماح للأشخاص الذين ليس لديهم هذه المرونة بالوصول إلى الموارد العامة المشتركة أولاً.. آمل أن يساعد هذا فى احتواء انتشار Covid-19 حتى نتمكن من الحفاظ على مجتمعاتنا آمنة ونعود ونعمل مرة أخرى قريبًا".