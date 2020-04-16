شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيقات خطيرة على أندرويد وiOS يمكنها اختراق أجهزة المستخدمين.. احذفها فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر تقرير حديث مستخدمى نظامى التشغيل iOS وأندرويد من حملة جديدة وخطيرة لبرامج التجسس، تحاول عملية الاحتيال جذب الأشخاص لاستخدام تطبيقات زائفة تتعلق بمعلومات حول فيروس كورونا والعملات المشفرة واسترداد الأموال.

ووفقا لشركة Trend Micro، ومقرها طوكيو باليابان، فقد وقع إنشاء تطبيقات التجسس المراوغة هذه لكل من آيفون وأندرويد. ويمكن لهذه التطبيقات سرقة معلومات مثل الدردشات عبر الإنترنت وقوائم جهات الاتصال والصور وحتى بيانات الموقع. ومع ذلك، يبدو أن تطبيقات iOS قد قللت من قدرات سرقة المعلومات.وأشارت Trend Micro إلى أن "التطبيقات ربما لا تزال قيد التطوير، وربما تنتظر الوقت المناسب لضخ الرموز الخبيثة".

ومن بين التطبيقات الخطرة التى رصدها التقرير، هناك تطبيقان متاحان فى المتاجر الإلكترونية، يطلق عليهما Concipit 1248 وConcipit Shop.

ولم يعد بإمكاننا رؤية هذه التطبيقات على متجر "جوجل بلاي"، ولكن ربما قام بعض المستخدمين بتنزيلها بالفعل قبل حذفها من المتجر الإلكترونى رسميا.

ووجد Trend Micro بالفعل التطبيقات الخطرة عند النظر إلى تطبيق زائف يسمى Coronavirus Updates، وكان هذا التطبيق يسرق المعلومات من هواتف أندرويد.

ويبدو أن جميع التطبيقات تأتى من شركة تسمى Concipit 1248، والتى تملك موقع ويب شرعيا يدعى أنه "أول منصة استرداد نقدى على Blockchain".

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ومع ذلك، فإن Concipit 1248 مرتبط أيضا بـ Cashnow.ee، وهو موقع ويب يحظر برنامج مكافحة الفيروسات الجيد من الوصول إليه.

وقال Trend Micro إن الترميز داخل التطبيقات يشير إلى أن منشئى هذه الجريمة الإلكترونية هم هواة.

وأخبرت شركة آبل Trend Micro أن آلية الأمان sandbox قادرة على اكتشاف هذه السلوكيات الضارة وحظرها.

أما إذا كنت من مستخدمى أندرويد، فمن المستحسن تنزيل برنامج جيد لمكافحة الفيروسات.