الطائرة بدون طيار DJI Mavic Air 2 قد تصل يوم 27 أبريل

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة DJI الرائدة في مجال صناعة الطائرات بدون طيار أنها ذاهبة للكشف عن منتج جديد في اليوم 27 من شهر أبريل الجاري، بل ونشرت إعلانًا تشويقيًا قصيرًا على شبكة تويتر تحت شعار ” Up Your Game “. من الصعب تحديد ما تعنيه الشركة بذلك، ولكن الشائعات تقول أن الشركة ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن خليفة الطائرة بدون طيار DJI Mavic Air.
هناك أيضًا عد تنازلي على موقع الشركة وصورة مقربة لما يبدو أنه المنتج القادم. تقول الشائعات حتى الآن أن الطائرة بدون طيار DJI Mavic Air 2 ستحتوي على بطارية أكبر بسعة 3500mAh، وأداة تحكم بتصميم جديد تسمح لك بتركيب هاتفك عليها.
بالطبع، لا يزال هناك إحتمال أن تقدم شركة DJI منتجًا مختلفًا تمامًا، لذا ترقب الحدث في اليوم 27 أبريل، وهو الحدث الذي سيتم بثه في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية.
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