أتربة وأمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة (بيان)

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الجمعة، بالقاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، حيث يسود بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا،

وأضافت الأرصاد في بيان: "السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

الأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

من جانبها، نصحت الدكتورة إيمان شاكر وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة للعامة للأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة متابعة النشرة الجوية باستمرار، وعدم تخفيف الملابس، لتجنب الإصابة بنزلات البرد، مشيرة إلى أن هناك فارقا بين درجات الحرارة بالنهار ودرجات الحرارة في الليل.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الجمعة على محافظات ومدن مصر:

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القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 14

الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13

مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12

سوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 18

قنا العظمى 29 درجة والصغرى 19

أسوان العظمى 32 درجة والصغرى 20