شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو متوتر بسبب كورونا.. 5 نصائح من جوجل للتخلص من القلق والخوف.. الرقص أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إعلان عدد من الدول حول العالم عن مد أوامر الإغلاق عدة أسابيع فى أعقاب العدد المتزايد من حالات الإصابة بفيروس كورونا، قد يبدأ الكثير من المواطنين الإحساس ببعض المشاعر السلبية، مثل الخوف والقلق والتوتر، ولمساعدتك فى التغلب على الضغط فى هذه الأوقات الصعبة، قدم موقع جوجل بعض النصائح البسيطة، ففى منشور على تويتر، شارك Google India خمس نصائح يمكن أن تساعدك فى التغلب على الضغط، والتى يمكن التعرف عليها فيما يلى:

- تخلص من التوتر واصنع روتينًا لشغل نفسك، إذ يمكنك الغناء أو ممارسة التمرينات الرياضية أو الرقص.

- ركز على الحقائق، واعتمد على المصادر الموثوقة، وليس الأخبار المثيرة.

-حافظ على المسافة، وابتعد حتى عن الأفكار السلبية، وتنفس ببطء أو عد من 10-1.

-تعامل مع الخوف بسؤال نفسك "هل هذا تحت سيطرتي؟" و "كيف تعاملت مع الإجهاد فى الماضي؟" و"كيف يمكن أن أبقى إيجابيًا؟" .

Advertisements

-ابق على الاتصال وقل ما فى قلبك، فعليك الحفاظ على الاتصال بأحبائك، أو مفاجأة شخص بمكالمة اليوم.

جدير بالذكر نشر محرك البحث جوجل ببداية إبريل على صفحته الرئيسية، 5 نصائح للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك فى ظل نمو سريع فى عدد ضحايا الفيروس التاجى حول العالم.

وتضمنت هذه النصائح ضرورة البقاء فى المنزل قدر الإمكان والحفاظ على المسافة الآمنة وغسيل اليد فى كثير من الأحيان، بالإضافة إلى تغطية السعال الخاص بك والتواصل مع الطبيب فى حال الشعور بالإعياء.