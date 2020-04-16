شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حتى الروبوت ماستحملش العزل.. صوفيا تستعيد ذكريات رسمة لضابط شرطة فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستغل الناس خلال الفترة الحالية فترة العزل المنزلى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد لاستعادة ذكرياتهم المحفوظة فى الصور والفيديوهات القديمة أو المشاركة فى التحديات على منصات التواصل الاجتماعى، وذلك فى محاولة لكسر حالة الملل التى يعيشها الملايين داخل المنازل بسبب إجراءات الإغلاق للحد من نمو الفيروس القاتل.

وفيما يبدو أن الحنين للتجول والسفر لم يعد مقتصرًا على البشر، فقد نشرت الروبوت صوفيا صورة قديمة عبر حسابها على إنستجرام، لزيارة سابقة أجرتها لمدينة نيويورك الأمريكية، وظهرت صوفيا فى الصورة وهى ترسم صورة لضابط شرطة، وكتبت فى تعليقها "شكرًا لضابط NYPD اللطيف الذى سمح لى برسم صورته.. لقد جذبنا أيضًا حشدًا".





ويشار إلى أن آخر جولة خارجية للروبوت صوفيا كانت فى الهند خلال شهر فبراير الماضى، وحينها أكدت صوفيا، أن الناس تنتظر لرؤيتها.

Advertisements

ونشرت صوفيا وقتها صورة لها عبر حسابها بانستجرام قائلة :"كل شخص هنا، لرؤيتى، وقت العرض سيبدأ، كل الأنظمة تعمل بنسبة 100%، أشعر بأنى استطيع اتعامل مع أى شيء، تمنوا لى الحظ"، كما زارت الروبوت صوفيا – آنذاك - مدينة "جوى" بكلكتا الهندية، حيث تحظى باهتمام كبير، إذ وصلت بعد أن قامت بجولة فى 65 دولة، وكانت صوفيا مرتدية ثيابًا تقليدية باللونين الأحمر والأبيض، وقد قوبلت بترحيب شديد فى كولكاتا حيث تفاعلت مع طلاب الهندسة وأساتذة من مختلف جامعات المدينة إلى جانب خبراء من قطاعات التكنولوجيا والطب، وفقا لموقع "18 نيوز".

وخلال تفاعلها مع الجمهور، قالت صوفيا، إنها تشعر بسعادة غامرة أن تكون فى كلكتا، وتساءلت عن كيفية تذوق الإنسان للزبادى المحلى، وأضافت أنها تأمل أن يقوم العلماء بتطوير براعم للتذوق فى الإنسان الآلى.