شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل وبعد كورونا.. صور جديدة لناسا تكشف كيف تغيرت مدينة البندقية بعد الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت مدينة البندقية بإيطاليا وجهة مهمة للكثير من السياح حول العالم، رغبة فى تجربة الممرات المائية الشهيرة بها، لكن القنوات أصبحت فارغة حاليا بسبب وباء فيروس كورونا، حيث نقلت وكالة ناسا هذا المشهد من خلال صور الأقمار الصناعية للمدينة الإيطالية التي تم التقاطها هذا الشهر، ونشرت صورة لهذه الممرات في نفس الوقت من العام الماضي لتسليط الضوء على النقص الواضح في حركة القوارب بعد إغلاق البلاد في مارس.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تبدو القناة الكبرى وقناة جيوديكا فارغة تقريبًا مقارنة بالعام الماضي، ويبدو أن حركة المرور من البندقية إلى جزيرة مورانو غير موجودة، فكانت هناك أيضًا سفينتان كبيرتان للرحلات البحرية ترسو في الميناء، ولكن المنطقة خالية تماما.

واعتبرت إيطاليا من أولى النقاط الساخنة لتفشى فيروس كورونا، والتي يوجد بها الآن أكثر من 165000 حالة و21.645 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها في البلاد، لذا فرض المسؤولون الحكوميون إغلاقًا في 9 مارس على أمل التحكم العدوى.



قنوات ايطاليا 2020

ولكن حاليا تشهد الدولة التي كانت في السابق مركزًا للعدوى الأوروبية، معدل استقرار في الإصابات والوفيات، مما دفع السلطات إلى إعادة فتح أجزاء من الاقتصاد.

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ولكن مثلما يقول العديد من المسؤولين الحكوميين في جميع أنحاء العالم، قد لا تزال الحياة الطبيعية غير قابلة للتحقق، ومنذ الإغلاق، لم تصبح الممرات المائية الحيوية في البندقية سوى القنوات الفارغة.

شاركت وكالة ناسا صورًا للمدينة التي تم التقاطها بواسطة قمرها الصناعي كوبرنيكوس سنتينل -2 في 13 أبريل 2020 ومقارنتها مع صورة أخرى التقطت في 19 أبريل 2019.



قنوات ايطاليا

عادة ما تكون هناك العديد من سفن الرحلات البحرية التي تسحب إلى الميناء، ولكن المنطقة فارغة الآن، وظلت شوارع وقنوات البندقية فارغة خلال عيد الفصح، مع قيام ضباط الشرطة فقط بدوريات في الشوارع والممرات المائية.

كما أنه إلى جانب انخفاض النشاط البشري بعد الإغلاق ، شهدت كل من روما وميلانو انخفاضًا في ثاني أكسيد النيتروجرين في الشهر الماضي.

وكان متوسط ​​تركيزات NO2 في الأسابيع الأربعة الماضية أقل بنسبة 24% على الأقل من أربعة أسابيع في وقت سابق من هذا العام، كما أن كان متوسط ​​التركيز من 16 إلى 22 مارس أقل بنسبة 21 % مقارنة بنفس الأسبوع في عام 2019.