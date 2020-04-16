شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق جديد يساعد الأطباء على الإبلاغ عن نقص الكمامات ومعقمات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سمح تطبيق ويب لموظفي هيئة خدمات الصحة الوطنية البريطانية NHS الموجودين بالخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا، بالإبلاغ عن النقص في الكمامات والبدل الطبية ومعقم اليدين، حيث يتم استخدامه من قبل الأطباء والممرضات، وغيرهم من العاملين الأساسيين لتسليط الضوء على الحاجة إلى معدات الحماية الشخصية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن للعمال إما كتابة العناصر التي يحتاجون إليها، مع الرمز البريدي لعملهم واستخدام علامة التصنيف #FrontlineMap، أو استخدام نموذج عبر الإنترنت إذا كانوا يرغبون في عدم الكشف عن هويتهم.

كما أنه يتم بعد ذلك، رسم الطلبات على خريطة تفاعلية يمكن بعد ذلك الإطلاع عليها من جانب صناع السياسات والموردين، وفي حين أن الخدمة لا تربط الموردين مباشرة بالمستشفيات، إلا أنها توفر معلومات عن أماكن النقص وإمكانية مدها عند توفر الأدوات.

وقال ممثل عن تطبيق الويب الجديد: "نحن نجمع قاعدة بيانات للمورد، وبيانات الموارد مفيدة لدعم الشراء في الوقت المناسب عبر جميع قطاعات العمال الرئيسية من المستشفيات إلى خدمات التوصيل".

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وانشأ المنصة فريق من المتطوعين ذوي مهارات رقمية، حيث قالت كاتز كيلي، إحدى أعضاء الفريق، إن Frontline.Live تم إنشاؤها بعد أن شاهدت هي وآخرون حجم المناقشة حول معدات الحماية الشخصية (PPE) عبر الإنترنت.

وأضافت: "كشفت أبحاثنا أنه في مارس، على سبيل المثال، كان هناك أكثر من 25000 إشارة على الحاجة إلى معدات الوقاية الشخصية على تويتر، معظمهم من عمال الخطوط الأمامية الذين يحفظوننا بأمان".

وأوضحت: "يقلقنا بشدة أن بعض أبطالنا لا يحصلون على العدة التي يحتاجونها لحماية أنفسهم"، مضيفة "مرارًا وتكرارًا، شاهد فريقنا قوة البيانات المفتوحة وكيف تساعد في حل المشكلات المعقدة بشكل أسرع".

وأكدت: "قررنا وضع هذه الاحتياجات على الخريطة لدعم صناع القرار في جميع أنحاء المملكة المتحدة حتى يتمكنوا من التصرف بشكل أسرع للحصول على الإمدادات المناسبة إلى الأماكن المناسبة للحفاظ على سلامة عمال الرعاية لدينا".

قالت حكومة المملكة المتحدة إنه تم تسليم ملايين القطع من معدات الوقاية الشخصية إلى الخط الأمامي.