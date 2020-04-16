تكنولوجيا: تقرير يشير إلى خطط سوني لإنتاج عدد محدود من PlayStation 5 في البداية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد نشر من بلومبرغ عن خطط سوني القادمة لإنتاج عدد محدود من وحدات PlayStation 5 في مارس 2021.

في تفاصيل جديدة جاءت في تقرير بلومبرغ الأخير عبر مصدر مطلع على خطط سوني، أشير إلى أن عملاق تصنيع منصات الألعاب تستعد لإنتاج عدد محدود من منصة PlayStation 5 في مارس 2021، حيث تهدف الشركة في البداية لإنتاج من 5 إلى 6 مليون وحدة من PS5.

كانت شركة سوني قد قامت بإنتاج 7.5 مليون وحدة من منصة PS4 خلال النصف الأول من إطلاق جهاز الألعاب للأسواق، إلا أن سوني تستعد لتغيير إستراتيجتها في إنتاج منصة الألعاب الجديدة PlayStation 5، حيث تشير التوقعات إلى أن السبب في ذلك يعود إلى إرتفاع تكلفة إنتاج منصة الألعاب الجديدة.

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ولقد كشفت شركة سوني خلال الفترة الماضية عن مواصفات وحدة التحكم في الألعاب PlayStation 5، التي تتضمن وحدة معالج Zen 2 ثماني الأنوية، مع كرت شاشة RDNA 2، كما تدعم 10.3 TFLOPS، وتضم سعة تخزين SSD مخصصة تتميز بآداء سريع مقارنة بالسعة التي تدعم أجهزة الحاسب، لذا تتميز هذه التكوينات بمستوى تسعير مرتفع.

كما يشير مطوري الألعاب إلى أن وحدة التحكم في الألعاب PS5 ستنطلق بمستوى تسعير يتراوح بين 500-550 دولار وهو سعر مرتفع مقارنة بوحدة PS4 التي جاءت بسعر يبدأ من 400 دولار.

يذكر أن بعض التسريبات تشير إلى أن سوني تؤجل إطلاق وحدة التحكم في الألعاب PlayStation 5 نتيجة لبعض التغييرات التي تجريها الشركة في تصميم نظام التبريد في منصة الألعاب.

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