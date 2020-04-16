تكنولوجيا: إطلاق لعبة Minecraft RTX في إصدار تجريبي على Windows 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت كلاً من مايكروسوفت و NVIDIA وأيضاً Mojang Studios مؤخراً عن إطلاق Minecraft RTX في الإصدار التجريبي الخاص بمنصة Windows 10 لتبدأ ثورة جديدة في عالم Minecraft، تتحول فيها الكتل التقليدية لتقدم تجربة واقعية بفضل معالجات GeForce RTX، التي تقدم مجموعة من المؤثرات تضفي الحياة على كتل Minecraft التقليدية.

تقدم RTX تجربة واقعية لعالم Minecraft، حيث تجلب منصة GeForce RTX معالجة إحترافية مع مؤثرات بالظلال، والإنعكاسات مع مجموعة أكبر من المؤثرات التي تحول كتل Minecraft إلى عالم تفاعلي مميز ينبض بالحياة.

يمكن في عالم Minecraft RTX الآن أن يتمتع اللاعبين بتجربة غامرة في عالم ثلاثي الأبعاد مع تفاصيل أكثر تضفي الحياة على Minecraft، مع أبعاد أكثر وعوالم جديدة بتفاصيل أكثر دقة، حيث تجلب NVIDIA عدد 6 من العوالم الجديدة في Minecraft، تفتح من خلالها آفاق جديدة لتطوير عوالم غير محدودة في Minecraft بفضل دعم تقنية تتبع الأشعة RTX في الوقت الفعلي عند تمكين هذه التقنية في Minecraft.

ويؤكد إطلاق Minecraft RTX اليوم على الدور الهام لتقنية تتبع الأشعة في تطور تقنية الألعاب بآداء أسرع في المستقبل، والتي تتيح تحويل الألعاب إلى صور رقمية بأعلى جودة، مع تقنية تتبع الضوء لكل بيكسل في الصورة، لدعم عالم إفتراضي أكثر واقعية في الألعاب مع أدق التفاصيل، ولقد تم تطبيق تقنية تتبع الأشعة في أكثر الألعاب شعبية الآن، كما تدعم لعبة Cyberpunk 2077 المرتقب إطلاقها خلال هذا العام.

دور منصة GeForce في تحول صناعة الألعاب وتطوير Minecraft

تلعب منصة GeForce التي طورت من شركة NVIDIA دور كبير في صناعة الألعاب خلال الفترة الأخيرة، حيث أضافت تحول ثوري على تصميم الألعاب لخلق عالم إفتراضي في الألعاب يقدم تجربة واقعية وغامرة للمستخدمين.

وتختلف تقنية تتبع الأشعة RTX في منصة GeForce عن تقنيات تتبع الأشعة الأخرى، ففي الوقت الذي تستهدف فيه تقنيات تتبع الأشعة الأخرى التركيز بشكل خاص على الظلال فقط، تعمل تقنية تتبع الأشعة RTX في منصة GeForce على التركيز على تفاصيل أكثر مثل الإنعكاسات، الإضاءة، وإنكسار الضوء، والظلال، مع التركيز على المواد المختلفة في العالم الإفتراضي للألعاب من بين تفاصيل أخرى في تقنية تتبع الأشعة.

وتظهر تقنية تتبع الأشعة RTX في Minecraft بشكل خاص الآن، حيث ساهم تركيز التقنية على تفاصيل أكثر في تطوير عالم إفتراضي بعمق أكبر وتفاصيل أدق، وهو ما يظهر بشكل واضح في Minecraft RTX، مع تغيير جذري يظهر من بداية اللعبة.

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أيضاً يمكن ملاحظة تقنية تتبع الأشعة للإضاءة في Minecraft RTX، حيث تعمل على رفع نسبة دقة الإضاءة والظلال مما يدعم خلق تجربة واقعية وغامرة في Minecraft، أيضاً تركز تقنية تتبع الأشعة على زوايا المشهد لدعم عمق أكبر، مع التركيز على تتبع الأشعة لكتل Minecraft والمواد المختلفة في العوالم على حد سواء.

يمكن أيضاً ملاحظة إنكسار الأشعة من النوافذ، مع إنعكاس المشهد على الأسطح العاكسة لإضافة تفاصيل أكثر واقعية، كما تأتي الظلال أيضاً بشكل واقعي.

ويدعم تقنية تتبع الأشعة RTX مع Minecraft تقنية DLSS 2.0 التي تستخدم الذكاء الإصطناعي لتعزيز معدل الإطارات مع تحسين جودة العرض في الصورة، لتحقيق آداء أفضل بفضل معالجات الرسوميات GeForce RTX التي تدعم تجربة سلسة وإنسيابية في حركة الرسوم يدعمها تتبع الأشعة التي تصل بالجرافيك في النهاية إلى أعلى جودة.

وتحرص شركة NVIDIA بشكل خاص على تعزيز تجربة الألعاب من خلال معالجات الرسوميات وبرامج التشغيل الخاصة بالشركة، حيث تقدم تقنيات الشركة للألعاب قيد التطوير، أيضاً تأتي برامج التشغيل Game Ready لتضع المعالم الرئيسية في الألعاب لتصل بالألعاب لأفضل آداء.

أيضاً تقدم NVIDIA التقنيات التي تتوافق مع التطور السريع في محتوى الألعاب، وتدعم تحول المحتوى إلى عوالم أكثر واقعية يتناسب مع تطور مميزات الألعاب، والتصحيحات المقدمة للألعاب وDLC وأيضاً تطور أحداث المحتوى الخاص بالألعاب، حيث تحرص NVIDIA على دفع التحديثات المستمرة لبرامج التشغيل.

مميزات ودور تقنية RTX لتتبع الأشعة في دعم التطور السريع للألعاب

تقدم NVIDIA تقنية RTX لتتبع الأشعة مع تقنية DLSS 2.0 للذكاء الإصطناعي، والتي من شأنها أن تحدث ثورة في عالم الألعاب، حيث تدعم تحول الألعاب من الرسوم التقليدية إلى عرض واقعي في الوقت الفعلي، مع دعم تقنية الذكاء الإصطناعي في عملية بث الألعاب.

أيضاً تعمل تقنية التعلم العميق DLSS دفع عرض بأعلى جودة للإطارات والذي يرتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي مع عدد أقل من وحدات البيكسل لإنتاج صور حادة وبأعلى دقة، كما يأتي الإصدار DLSS 2.0 بتقنية ذكاء إصطناعي مخصصة في معالجات GeForce RTX، والتي تعرف بTensor Cores، حيث تعمل على دعم إنتاج صور نقية، مع تعزيز معدل الإطارات، وتعزيز إعدادات تتبع الأشعة لأقصى حد ممكن، وزيادة دقة الصور في الألعاب.

أيضاً تعمل واجهة DirectX 12 Ultimate البرمجية في إصدارها الجديد على دعم الألعاب في الوصول إلى مستوى واقعي أكثر، مع الإستفادة بنسبة أكبر من تقنية تتبع الأشعة، كما تعمل على دعم الألعاب في محاكاة تأثير الضوء في العالم الواقعي، وجلب هذه المؤثرات إلى العالم الإفتراضي في الألعاب.

لهذا تعد كرت الشاشة اللاعب الرئيسي في تطوير الألعاب!

تعد كروت الشاشة أو معالجات الرسوميات الركيزة الرئيسية لبناء جهاز حاسب مخصص للألعاب، لذا تحرص الشركات المصنعة لأجهزة الحاسب المحمول أو المكتبي المخصص للألعاب على ترقية كرت الشاشة لدعم اللاعبين بأفضل آداء في هذه الفئة من الأجهزة.

لذا عند إختيار جهاز حاسب مخصص للألعاب، فإن معالجات الرسوميات تأتي كمعيار رئيسي للإختيار، لدعم اللاعبين، أو مطوري الألعاب أو مطوري المحتوى بالآداء الأمثل والمتوقع في هذه الفئة من الأجهزة.

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