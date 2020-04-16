بعض وحدات Galaxy S20 Ultra تُظهر مشاكل على مستوى الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - كان أداء الهاتف Galaxy S20 Ultra جيدًا في السوق لدرجة فاجأ شركة سامسونج نفسها. هذا أمر منطقي لأنه هاتف رائع، ولكن تم الآن إكتشاف خلل جديد في الهاتف يُفسد تجربة أولئك الذين حصلوا على النسخة المزودة بالمعالج Exynos 990 من الهاتف.

في الواقع، إتضح أن بعض الوحدات من الهاتف Galaxy S20 Ultra تعاني من ظهور لون أخضر في الشاشة تحت ظروف معينة، ويبدو أن هذا الخلل ظهر لدى المستخدمين بعد تثبيت التحديث الأخير. الخبر السار هو أن عملية إعادة تشغيل الهاتف تؤدي إلى حل المشكلة، ولكن الأخبار السيئة هي أنه يمكن أن تظهر هذه المشكلة مرة أخرى.

لا يزال المستخدمون الساخطون يلجأون إلى منتديات الدعم التابعة لشركة سامسونج في محاولة لتحديد ما الذي يُؤدي إلى ظهور اللون الأخضر. حتى الآن، أوضح معظم المتضررين أن المشكلة تحدث عندما يستخدمون معدل تحديث مرتفع للشاشة. ومع ذلك، فإن هذا الخلل يظهر فقط عندما يتم تشغيل تطبيقات معينة مثل Samsung Pay و Camera و Calculator و Snapchat و Telegram و PUBG: Mobile و Chrome.

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تقدم مجموعة مختلفة من التقارير أدلة أفضل حول ما يجري. يبدو أن اللون الأخضر يميل إلى الظهور عندما تتحول الشاشة من 120Hz أو 96Hz، إلى 60Hz داخل تطبيقات معينة. يمكن أن يكون هذا بسبب عدم دعم التطبيق نفسه لمعدل التحديث المرتفع وتعطيل الشاشة تلقائيًا أو عند استيفاء الشروط الأخرى المرتبطة بالعتاد، مثل ارتفاع درجة حرارة الهاتف فوق 40 درجة أو إنخفاض البطارية عن 5 في المئة. هذه الشروط تقوم هي الأخرى بتقليص معدل تحديث الشاشة إلى 60Hz. أيضًا، على ما يبدو، يظهر اللون الأخضر بشكل بارز فقط عندما تقل إعدادات السطوع عن 30 في المئة. ودعونا لا ننسى في الوقت الحالي أن وحدات Galaxy S20 Ultra المُزودة بالمعالج Exynos 990 هي الوحيدة التي تعاني من هذا الخلل.

عمومًا، نأمل أن تقوم شركة سامسونج بإصدار تحديث في المستقبل القريب يعمل على إصلاح هذا الخلل لإعادة التوهج إلى تجربة المستخدم الذي يحصل عليها عملائها على هواتف Galaxy S20 Ultra الخاصة بهم.