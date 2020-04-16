الهاتف Vivo NEX 3 5G يبدأ أخيرًا بتلقي تحديث Android 10 الرسمي والمستقر

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة Vivo أخيرًا اليوم بإصدار تحديث Android 10 الرسمي والمستقر للهاتف Vivo NEX 3 5G علمًا أن الشركة الصينية بدأت بإختبار هذا التحديث مع عدد محدود من المستخدمين قبل شهر تقريبًا، وهذا ما يوحي بأن عملية الإختبار مرت بسلاسة.

تحديث Android 10 الجديد للهاتف Vivo NEX 3 5G يجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في هذا الإصدار من نظام الأندرويد، ويجلب معه كذلك واجهة FunTouchOS 10 الأحدث من شركة Vivo. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر مارس.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.