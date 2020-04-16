تكنولوجيا: توقعات بالإعلان عن Mavic Air 2 في مؤتمر يعقد في 27 من أبريل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة DJI يوم 27 من أبريل الجاري لعقد حدث الشركة القادم، حيث تشير التوقعات إلى أن الشركة تستعد للإعلان عن Mavic Air 2 خلال الحدث.

نشرت DJI مقطع فيديو تشويقي على تويتر مؤخراً، تعلن من خلاله عن موعد مؤتمرها القادم في 27 من أبريل الجاري، حيث من المتوقع أن تقدم الشركة إصدار جديد من drone يأتي بعنوان Mavic Air 2.

وتشير التوقعات إلى أن Mavic Air 2 ستقدم من DJI بتحسينات في عمر البطارية، حيث من المتوقع أن تضم بطارية بقدرة 3500 mAh، كما تشير التسريبات إلى أن DJI تقدم Mavic Air 2 بتصميم جديد لوحدة التحكم، يأتي بميزة دعم تثبيت الهاتف في وحدة التحكم.

من جانب أخر تشير بعض التوقعات إلى أن شركة DJI ستقدم خلال الحدث المرتقب منتج جديد من الشركة، لذا نترقب إنطلاق فعاليات مؤتمر DJI لنتعرف بشكل أوضح على تقنية الشركة القادمة لهذا العام.

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