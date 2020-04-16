تكنولوجيا: تسريبات جديدة تستعرض المواصفات الرئيسية لهاتف Motorola Edge

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف Motorola Edge في تسريبات جديدة جاءت عبر منصة Google Play، والتي أكدت على بعض من مواصفات الهاتف قبل الإعلان الرسمي المرتقب من الشركة.

ينطلق هاتف Motorola Edge وفقاً للتسريبات الأخيرة قريباً برقاقة معالج Snapdragon 765، كما يأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.

أيضاً كشفت التسريبات عن أن هاتف Motorola Edge ينطلق بنظام تشغيل Android 10، مع شاشة مميزة بجودة عرض FullHD بلس.

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ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف Motorola Edge يأتي بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، والتي تدعم معدل تحديث 90Hz، كما يتميز بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية يأتي في الجانب الأيسر من الشاشة مع مستشعر بدقة 25 ميجا بيكسل.

هاتف Motorola Edge يضم أيضاً إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل، أيضاً يأتي الفلاش إلى جانب إعدادات الكاميرة، بينما يأتي شعار الشركة في الجهة الخلفية من الهاتف، إلا أنه لا يدعم تقنية إستشعار البصمة في هذا الإصدار، حيث يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

أيضاً يدعم هاتف Motorola Edge بطارية بقدرة 4500 mAh، ومن المتوقع أن تقدم موتورولا هذا الإصدار مع نموذج Plus خلال حدث الشركة المقرر عقده في 22 من أبريل.

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