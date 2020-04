آبل تتخلص من iPhone 8، وتتوقف عن بيع iPhone 8 Plus

فاطمة أيت طالب - دبي - الآن بعدما أعلنت شركة آبل عن iPhone SE 2020 بشكل رسمي، قررت الشركة التخلص من iPhone 8. أولاً وقبل كل شيء، كانت الشركة لا تزال تبيع iPhone 8 إلى غاية يومنا هذا. ثانيًا، هذا منطقي عندما تفكر في حقيقة أن iPhone SE 2020 هو في الأساس مجرد iPhone 8 مع المعالج Apple A13 Bionic الأحدث من الشركة، وكاميرا مُحسنة، وخيارات مختلفة قليلاً على مُستوى الألوان. وعلاوة على ذلك، فهو يُعتبر أرخص من iPhone 8، لذلك ليس هناك جدوى من تنافس الهاتفين ضد بعضهما البعض في قائمة الشركة.

توقفت شركة آبل أيضًا عن بيع iPhone 8 Plus، ولكن الموقف أكثر تعقيدًا قليلاً مع هذا. بينما لم يعد بإمكانك شراء iPhone 8 Plus مباشرة من آبل، فليس هناك iPhone SE Plus ليحل محله. لذا، يبدو أن الشركة لا تزال تسمح لبعض المتاجر بمواصلة بيع الهاتف وتقديم iPhone 8 Plus للمستهلكين، ولكن من غير الواضح إلى متى ستسمح لهم بذلك.

من المؤكد أنه كان سيكون من المثير للإهتمام رؤية وصول الهاتف iPhone SE Plus جنبًا إلى جنب مع iPhone SE 2020 مع نفس المعالج. ولكن ربما تُحاول الشركة جعل مُحبي الهواتف الذكية الكبيرة الذهاب إلى iPhone 11 بدلاً من ذلك، ولن ترغب في التأثير سلبًا على مبيعات هذا الطراز بهذه الطريقة.