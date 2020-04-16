تكنولوجيا: هواوي تطلق رقاقة معالج Kirin 985 5G بدقة تصنيع 7 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي مؤخراً عن إصدارها الجديد من رقاقات المعالج Kirin 985 5G، التي تتميز بدقة تصنيع 7 نانومتر، مع أنوية NPU مزدوجة، وكرت شاشة Mali-G77.

كشفت شركة هواوي خلال حدث HONOR 30 الذي انطلق بالأمس، عن رقاقة معالج Kirin 985 5G، التي تدعم سلسلة هواتف HONOR 30 وتقدم آداء بين Kirin 980 وKirin 990.

تتميز رقاقة معالج Kirin 985 5G بدقة تصنيع 7 نانومتر، وهي نفس عملية التصنيع المستخدمة في Kirin 990، كما تضم الرقاقة واحدة من أنوية ARM Cortex-A76 بسرعة 2.58GHz، مع 3 من أنوية ARM Cortex-A76 بسرعة 2.40GHz، مع 4 من أنوية ARM Cortex-A55 بسرعة 1.84GHz.

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أيضاً تتضمن رقاقة معالج Kirin 985 5G كرت شاشة ARM Mali-G77، مع تقنية الألعاب Kirin Gaming+ 2.0، كما تدعم الرقاقة آداء ثابت، مع إستهلاك أقل للطاقة، كما تضم الرقاقة شريحة 5G مدمجة تدعم الأنماط الثنائية، مع 5 من الترددات، مع بحث متعدد الأبعاد، وسرعات أعلى في التحميل، كما تدعم اثنان من شرائح SIM، وISP 5.0.

ومن المقرر أن تدعم الرقاقة مع مودم 5G إستهلاك للطاقة بكفاءة أفضل 1.5 مرة من مودم X55 5G في رقاقة معالج Snapdragon 865.

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