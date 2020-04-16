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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي اليوم عن موعد مؤتمرها القادم في 23 من أبريل لكشف النقاب عن سلسلة هواتف nova 7، حيث جاء إعلان الشركة على Weibo اليوم.
تستعد شركة هواوي للإعلان الرسمي عن هواتف nova 7، وnova 7 SE، وأيضاً nova 7 Pro، وهو ما أكد عليه إعلان الشركة التشويقي، الذي يؤكد أيضاً على بعض تفاصيل تصميم الإصدارات القادمة.
تنطلق إصدارات هواوي القادمة من سلسلة هواتف nova 7 بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، مع تصميم مستطيل لوحدة الكاميرة الخلفية.
ومن المقرر أن تدعم هواوي الإصدارات الجديد nova 7، وnova 7 SE، وأيضاً nova 7 Pro برقاقات معالج Kirin 985، و820، وأيضاً 990 5G.
ولقد كشفت الصور المسربة عن بعض تفاصيل هاتف nova 7، الذي يأتي بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G، كما يضم كاميرة مزدوجة في ثقب الشاشة، ويدعم تكبير رقمي حتى 50 مرة.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: هواوي تؤكد على موعد الإعلان عن هواتف nova 7 في 23 من أبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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