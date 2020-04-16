Huawei تحدد رسميًا موعد وصول سلسلة هواتف Huawei Nova 7 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - تردد في الفترة الماضية أن شركة Huawei تعتزم توسيع تشكيلة Huawei Nova 7 Series من خلال الإعلان عن Huawei Nova 7 و Huawei Nova 7 SE و Huawei Nova 7 Pro في اليوم 23 من شهر أبريل الجاري، والآن لجأت الشركة إلى الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo لتأكيد ذلك.

يتضمن المنشور الذي نشرته شركة Huawei على الشبكة الإجتماعية المذكورة آنفًا أيضًا مُلصقًا به صورة ظلية لهاتف ذكي مع مخطط مستطيل للكاميرا في الخلف، ولكن من غير الواضح ما إذا كان هذا هو الهاتف Huawei Nova 7 العادي أو Huawei Nova 7 SE أو Huawei Nova 7 Pro.

يُشاع أن هذه الهواتف الذكية الثلاثة ستستخدم معالجات HiSilicon بحيث من المرجح أن يضم إثنين منهم المعالجين HiSilicon Kirin 985 و HiSilicon Kirin 990 5G، بينما من المرجح أن يستخدم الهاتف الثالث والأخير المعالج HiSilicon Kirin 820.

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جدير بالذكر أنه من المرجح أن تدعم جميع الهواتف الذكية الثلاثة شبكات الجيل الخامس 5G، وهذا ينطبق على الصين على الأقل. يُقال بأن سعر الهاتف Huawei Nova 7 Pro سيبلغ ما يُعادل 493 دولار أمريكي. وبطبيعة الحال، يجب أن يكون الهاتفين Huawei Nova 7 و Huawei Nova 7 SE أرخص. عمومًا، لا تنسو العودة إلينا في التاريخ المذكور آنفًا للحصول على التفاصيل الكاملة.