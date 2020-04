مسؤول تنفيذي بارز يُشوق لبعض الألوان التي سيأتي بها الهاتف Nokia 9.3 PureView

فاطمة أيت طالب - دبي - تحدث حساب خاص بتسريب المعلومات حول منتجات Nokia القادمة عن الألوان التي سيأتي بها الهاتف Nokia 9.3 PureView القادم من الشركة. من المدهش إلى حد ما أنه تم الإعتراف بصحة تلك التسريبات من قبل Juho Sarvikas والذي يُعتبر المسؤول الأول عن المنتجات في شركة HMD Global Oy حيث لمح إلى بعض الألوان التي سيأتي بها الهاتف الرائد المقبل للشركة.

ويقول المسؤول التنفيذي المذكور آنفًا أن الخيارات المفضلة هي اللون الأزرق ( Polar Night ) وكذلك اللون النحاسي الذي إستخدمته شركة HMD Global Oy سابقًا في بعض هواتفها الذكية. وعندما تحتل هذه الألوان مرتبة عالية للغاية لدى مسؤول تنفيذي رفيع المستوى، فيمكننا أن نتوقع منها الوصول إلى المنتج النهائي.

ووفقا لأحدث الشائعات، تم التركيز على أكثر من مجرد المظهر في الهاتف Nokia 9.3 PureView، فقد سمعنا أن الهاتف سيضم شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، وكاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل، فضلا عن المعالج الثماني النوى Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم.

I don't know whats going on here (as usual). I'm more like Polar Night and something new bold like we have with copper for lighter color...