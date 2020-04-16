تكنولوجيا: صورة تجمع كوكب المريخ وزحل والمشترى فوق القمر الوردى فى سماء الأرض

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اصطفاف الكواكب
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بجانب الكواكب المصطفة، ظهر القمر أيضا متباعدا 2 درجة من كل من زحل والمشتري.
هذا الأسبوع سيكون القمر على بعد حوالي 243،000 ميل (390،000 كم) من الأرض ، في حين يقع المريخ على بعد 125 مليون ميل (200 مليون كيلومتر)، والمشتري على بعد 473 مليون ميل (761 مليون كيلومتر)، وزحل 936 مليون ميل (1.51 كيلومتر) مليار كيلومتر).
الكواكب والقمر
ولم يكن اصطفاف المريخ والمشتري وزحل الحدث الوحيد الذي تميزت به السماء، ففي الساعة 2:02 صباحًا، حلَّق الكويكب المكتشف مؤخرًا # 2020GH بالقرب من الأرض، على بعد 212،360 ميلًا (341،760 كيلومترًا) من الكوكب، ولم يكن هذا الزائر مرئيًا في سماء الليل بالعين المجردة.
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