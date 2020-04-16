علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: مقارنة بين هاتف iPhone SE 2020 وسلسلة هواتف iPhone 11

0 نشر
Sultan Alqahtani 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة ابل مؤخراً عن هاتفها منخفض التكلفة iPhone SE 2020 الذي جاء بتصميم iPhone 8، مع رقاقة A13 Bionic المستخدمة في سلسلة هواتف iPhone 11، وفي السطور القادمة نستعرض أوجه الإختلاف والتشابة بين هاتف iPhone SE 2020 وسلسلة هواتف iPhone 11.

 

                              iPhone SE 2020  iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max
السعر $399 / $449 / $549 $699 / $749 / $849 $999 / $1149 / $1349 $1099 / $1249 / 1449$
الأبعاد 138.4 × 67.3 × 7.3 مم 150.9 × 75.7 × 8.3 مم 144 × 71.4 × 8.1 مم 158 ×77.8 × 8.1 مم
الوزن 148جرام 194جرام 188جرام 226جرام
حجم الشاشة 4.7 إنش 6.1 إنش 5.8 إنش 6.5 إنش
دقة العرض في الشاشة  1334 في 750 بيكسل بكثافة عرض 326 بيكسل لكل إنش 1792 في 828 بيكسل بكثافة عرض 326 بيكسل لكل إنش 2436 في 1125 بيكسل بكثافة عرض 458 بيكسل لكل إنش 2688 في 1242 بيكسل بكثافة عرض 458 بيكسل لكل إنش
نوع الشاشة Retina HD LCD Liquid Retina HD LCD Super Retina XDR OLED   Super Retina XDR OLED
عمر البطارية  تدعم حتى 13 ساعة من تشغيل الفيديو تدعم حتى 17 ساعة من تشغيل الفيديو تدعم حتى 18 ساعة من تشغيل الفيديو تدعم حتى 18 ساعة من تشغيل الفيديو
السعة التخزينية الداخلية 64 / 128 / 256 جيجا بايت 64 / 128 / 256 جيجا بايت 64 / 256 /512 جيجا بايت 64 / 128 / 256 جيجا بايت
تخزين خارجي ﻻ يدعم ﻻ يدعم ﻻ يدعم  لا يدعم
الكاميرة الخلفية  12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8  مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، ومستشعر 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8  مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، ومستشعر 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر Telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0 مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، ومستشعر 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر Telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0
كاميرة السيلفي مستشعر بدقة 7 ميجا بيكسل وفتحة عدسات  f/2.2 مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات  f/2.2 مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2 مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2
الفيديو  يدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية يدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية يدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية يدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية
رقاقة معالج      A13 Bionic    A13 Bionic   A13 Bionic   A13 Bionic
سرعة وحدة المعالجة  2.65 GHz   2.65 GHz 2.65 GHz 2.65 GHz
كرت الشاشة  غير معروفة- رباعي الأنوية غير معروفة- رباعي الأنوية غير معروفة- رباعي الأنوية غير معروفة- رباعي الأنوية
الذاكرة العشوائية  4 جيجا بايت رام  4 جيجا بايت رام  4 جيجا بايت رام    4 جيجا بايت رام
دعم WiFi Dual band, 802.11ax Dual band, 802.11ax Dual band, 802.11ac/ax Dual band, 802.11ac/ax
بلوتوث v5.0   v5.0   v5.0 v5.0
دعم NFC   يدعم يدعم   يدعم يدعم
نظام التشغيل             iOS 13     iOS 13      iOS 13        iOS 13
خصائص اخرى  معايير IP67 في مقاومة الماء والغبار

شاحن Lightning

يدعم شحن Qi لاسلكي

معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار

شاحن Lightning

Advertisements

يدعم شحن Qi لاسلكي

معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار

شاحن Lightning

يدعم شحن Qi لاسلكي

معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار

شاحن Lightning

يدعم شحن Qi لاسلكي

المصدر

اعلان


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: مقارنة بين هاتف iPhone SE 2020 وسلسلة هواتف iPhone 11 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا