OnePlus تعتزم الكشف عن منتج غامض يوم غد في الصين، قد يكون OnePlus Z

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة OnePlus بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro للعالم يوم الثلاثاء الماضي، ولكن حدث الإعلان عن هذين الهاتفين للسوق الصيني سيتم عقده يوم غد الجمعة الموافق لـ 17 أبريل. وبينما كان الجميع يعتقدون أن هذا الحدث سيشمل الإعلان عن الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro جنبًا إلى جنب مع سماعات الأذن اللاسلكية OnePlus Bullets Wireless Z، فقد قررت الشركة الصينية التشويق لقدوم منتج غامض جديد يوم غد الجمعة.

بمجرد أن سمعنا ذلك فكرنا في إمكانية أن يكون هذا المنتج هو OnePlus Z المعروف أيضًا بإسم OnePlus 8 Lite. ومع ذلك، الإعلان عن هذا الهاتف في الصين وعدم قول أي شيء في حدث الإعلان العالمي يمكن أن يعني شيئين.

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الشيء الأول هو أن شركة OnePlus تُعاني من نقص على مستوى الإمدادات بسبب فيروس كورونا وقررت إطلاق الهاتف في الصين أولاً، والشيء الثاني هو أن الهاتف OnePlus Z سيبقى حصريًا للبلاد. وبالنظر إلى الصورة التشويقية التي تم نشرها على شبكة Weibo، فنحن على يقين من أنه الهاتف الذي نتحدث عنه هنا.

يُشاع بأنه سيضم المعالج MediaTek Dimensity 1000، وشاشة بحجم 6.4 إنش تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz. ويعتقد البعض بأنه سيكون الوريث الروحي للهاتف OnePlus X، ولكننا سنتأكد من كل شيء يوم غد الجمعة بمجرد أن يرى الهاتف ضوء النهار.