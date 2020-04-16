OnePlus 8 Pro هو أحدث هاتف ذكي يأتي مع تكنولوجيا الصوت Nokia OZO Audio

فاطمة أيت طالب - دبي - العلامة التجارية Nokia OZO لا تحظى بشعبية كبيرة، على الأقل منذ أن أوقفت شركة Nokia العمل على كاميرا الواقع الإفتراضي Nokia OZO VR. ومع ذلك، لا تزال تكنولوجيا الصوت Nokia OZO Audio على قيد الحياة وبصحة جيدة، وتقوم شركة Nokia بشكل دوري بتوقيع إتفاقيات شراكة مع الشركات المصنعة للهواتف الذكية لمنحها ترخيص إستخدام هذه التكنولوجيا في هواتفها الذكية، وأحدث شركة توقع إتفاقية شراكة مع شركة Nokia من أجل تكنولوجيا الصوت Nokia OZO Audio هي شركة OnePlus التي قامت بتزويد هاتفها الرائد الجديد OnePlus 8 Pro بعدد من الميكروفونات المدعومة بتكنولوجيا Nokia OZO Audio.

وفقا لشركة OnePlus، فهي ذكرت أن الهاتف OnePlus 8 Pro الجديد يدعم ثلاثة من ميزات Nokia OZO Audio، وهي Audio 3D و Audio Zoom و Audio Windscreen مع العلم بأنه تم تصميم هذه الميزات لتكون متكاملة بشكل مثالي مع الهاتف. تم تصميم وإختبار هذه الميزات في مختبر الصوت التابع لشركة Nokia في تامبيري بفنلندا بواسطة مهندسي Nokia و OnePlus الذين يعملون معًا.

بالنسبة لميزة Audio 3D، فهي تسمح بإلتقاط الصوت بمعدل 360 درجة وبدقة عالية. أما بخصوص ميزة Audio Zoom، فهي تعمل على تكبير الأصوات من الجزء الذي تقوم بتقريبه أثناء تسجيل الفيديو فقط. أما بالنسبة لميزة Audio Windscreen، فهي عبارة عن نظام متقدم لقمع ضوضاء الرياح. عمومًا، يمكنكم مشاهدة الفيديوهات التجريبية أدناه :

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يستخدم الهاتف OnePlus 8 Pro ثلاث ميكروفونات مختلفة لإلتقاط الصوت القادم من جميع الجوانب، وكذلك الحصول على معلومات إضافية تستخدمها ميزات Audio Zoom و Audio Windscreen. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة Oppo كانت قد أكدت هي الأخرى في وقت سابق أنها قامت بإستخدام نفس ميزات Nokia OZO Audio في الهاتفين Oppo Find X2 و Oppo Find X2 Pro، وهذا ما يعني بأن OnePlus 8 Pro ليس أول هاتف لا يحمل العلامة التجارية Nokia يحصل على هذه الميزات.