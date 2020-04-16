سامسونج تبلغ سرعة قياسية جديدة على مستوى سرعة 5G mmWave

فاطمة أيت طالب - دبي - 5G هي بالتأكيد الكلمة الأكثر تداولاً وإثارة للإهتمام في العام الماضي وفي العام الجاري أيضًا، وشركة سامسونج لا تزال حريصة على الإستفادة من ذلك لتؤكد للعالم كله أنها لا تزال في الطليعة. ولتحقيق ذلك، أكدت شركة سامسونج اليوم أنها نجحت في بلوغ سرعة قياسية جديدة في إختباراتها.

كان لديها جهازين يتلقيان 4.3 جيجابت في الثانية من سرعة البيانات، ليصبح المجموع 8.5 جيجابت في الثانية في نفس الوقت من وحدة Samsung 5G mmWave Access Unit. تم تحقيق هذا الإنجاز بإستخدام تقنية mmWave عالية التردد التي تتيح إمكانية بلوغ مثل هذه السرعة الجنونية، وإن كانت في ظروف خاضعة للسيطرة. إستخدمت شركة سامسونج تقنيات MU-MIMO على الطيف 800MHz mmWave.

مرة أخرى، نود أن نشدد على أن هذه الأرقام تتطلب ظروفًا صارمة يتم التحكم فيها بشكل جيد للغاية لتحقيق النجاح. أثبتت تقنية mmWave أنها مثيرة للإعجاب للغاية من حيث السرعة وأوقات الإستجابة، ولكنها أيضًا متقلبة للغاية من حيث التردد وإستقرار الإتصال، فحتى الأشياء الرقيقة مثل ورقة غالبًا ما تكون كافية لتعطيل إتصال mmWave. هذه تمثل إحدى الإنتقادات الرئيسية التي واجهتها تقنية mmWave منذ فترة طويلة.

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بصراحة، هناك القليل مما تم تحقيقه من الناحية العملية. عندما سمعنا عن تكنولوجيا 5G لأول مرة، وُعدنا بالكثير من الفوائد التي تتجاوز السرعة الفائقة، وبينما لا نعارض بالتأكيد الحصول على المزيد من السرعة، فإن حالات الإستخدام الجديدة لم تتحقق بعد.

ومع ذلك، نود أن نشير إلى أن الأوان لم يفت بعد، فتكنولوجيا 5G متوفرة حاليًا في عدد قليل من البلدان، بما في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية علمًا أن هذه البلدان نفسها لا تزال تعاني من نقص على مستوى معدات الإتصال المتعلقة بتكنولوجيا 5G، ولم تنجح بعد في تثبيت هذه المعدات في جميع أنحاء البلاد. ونتيجة لذلك، سيحتاج المطورون والعالم بصفة عامة إلى الإنتظار لفترة طويلة نسبيًا قبل أن يستفيدوا من الإمكانيات الكاملة لهذه التكنولوجيا.