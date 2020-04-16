ساعات Apple Watch المستقبلية قد تملك القدرة على إكتشاف أسماك القرش

فاطمة أيت طالب - دبي - تتمتع Apple Watch في الوقت الحالي بالقدرة على إكتشاف عدم إنتظار ضربات القلب وإبلاغ مرتديها بأنهم بحاجة إلى زيارة الطبيب. ومع ذلك، يبدو أنه في المستقبل، لن تتمكن Apple Watch من إكتشاف معدل ضربات القلب فحسب، بل قد تمتلك أيضًا القدرة على إكتشاف أسماك القرش أثناء وجودك في الماء.

هذا وفقا لبراءة إختراع تم إكتشافها مؤخرًا حيث يبدو أن آبل تستكشف إمكانية تزويد Apple Watch في المستقبل بمستشعرات من شأنها المساعدة في معرفة ما إذا كانت أسماك القرش قريبة. وهذا يعني أنه إذا كنت في الخارج للإستمتاع برياضة ركوب الأمواج أو تسبح في المحيط، فقد تتمكن Apple Watch من تنبيهك إلى وجود سمكة قرش قريبة حتى يكون بمقدورك الخروج من الماء بسرعة.

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وفقا لبراءة الإختراع، يمكن إنجاز ذلك من خلال إستخدام مستشعرات قادرة على إكتشاف نوع البيئة التي يسبح فيها مرتدي الساعة الذكية. على سبيل المثال، إذا إكتشفت أن المياه عذبة، فربما يكون القلق بشأن وجود أسماك القرش ليس كبيرًا. ومع ذلك، إذا إكتشفت الساعة الذكية أنها مغمورة في مياه مالحة، مثل البحر، فقد تبدأ في البحث عن علامات أو تقارير إذا كانت أسماك القرش في المنطقة.

ستكون الساعة الذكية Apple Watch قادرة أيضًا على تحذير المستخدمين من الأحداث مثل المد والجزر أو حتى المواد الكيميائية الخطرة أو مسببات الأمراض الأخرى التي قد تكون موجودة في المياه المعنية. ومع ذلك، نظرًا لأن هذه مجرد براءة إختراع، فلا يوجد ما يؤكد ما إذا كانت آبل ستجعلها حقيقية، ولكن إكتشاف وجود القرش في المحيط هو أمر رائع ولا نُمانع رؤيته في ساعات Apple Watch المستقبلية.