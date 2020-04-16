أطباء يستخدمون دواء إلتهاب المفاصل كعلاج محتمل لفيروس كورونا

فاطمة أيت طالب - دبي - في الوقت الحالي، لا يوجد علاج معروف لفيروس كورونا المستجد. ومع ذلك، فإن الأمر المثير للاهتمام هو أنه على الرغم من عدم وجود علاج، فإن ما إكتشفه الأطباء والباحثون هو أن الأدوية المستخدمة لعلاج أمراض أخرى يبدو أنها تعمل ضد فيروس كورونا، على الأقل في بعض الحالات.

في أحدث حالة، أُصيب الدكتور Ryan Padgett من مركز EvergreenHealth Medical Center في مدينة سياتل الأمريكية في نهاية المطاف بالفيروس الذي تسبب له في أعراض حرجة، مثل فشل الرئتين والكلى. إعتقد زملاؤه في البداية أنه لن يستطيع العيش لأكثر من يومين، ولكنهم قرروا تجربة علاج تجريبي تم إختباره مسبقًا في الصين.

تضمن ذلك إستخدام Actemra، وهو دواء يستخدم عادة لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي. ومع ذلك، فقد ثبت في الماضي أنه يمكن أيضًا إستخدام هذا الدواء الخاص لعلاج ظاهرة العاصفة السيتوكينية حيث يصبح جهاز المناعة في الجسم قويًا للغاية وينقلب فعليًا ضد جسم المضيف نفسه، مما يؤدي إلى ضرر أكثر من نفعه.

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تم وضع Ryan Padgett في البداية على جهاز الإنعاش وجهاز ECMO، ولكن بعد أيام من العلاج باستخدام Actemra، بدأ في إظهار علامات التعافي وتم إبعاده لاحقًا عن جهاز الإنعاش وإزالة أنبوب التنفس الخاص به. كما خرج لاحقًا من غيبوبته.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست سوى أدلة قصصية، مما يعني أنه باستثناء العديد من التقارير والحالات، لا يعني ذلك أن Actemra يمكن أن يعالج فيروس كورونا، ولكن يبدو أن لديه القدرة على مساعدة المرضى الذين هم في مرحلة محرجة. هناك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات والبحث، ولكن هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها مثل هذه التقارير.