شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بمناسبة عيد ميلاد هابل.. شاهد الصورة التى التقطها تلسكوب ناسا يوم ولادتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل ناسا بتلسكوبها الضخم "هابل"، الذى قدم الكثير من الإنجازات لعلم الفلك واكتشاف الكواكب، وذلك في الذكرى الثلاثين لبدء عمله، من خلال طريقة جديدة عبر موقعها الالكترونى، تجعلك تكتشف صور للتلسكوب بحسب يوم وشهر ميلادك، فقط كل ما عليك هو تحديد تاريخ ميلادك لتقدم لك الصورة التى التقطها هابل في هذا اليوم في الفضاء.

ووفقا لما ذكره موقع ناسا الرسمي، فإن تلسكوب هابل يستكشف الكون 24 ساعة في اليوم، على مدار 7 أيام في الأسبوع، وهذا يعني أنه لاحظ بعض العجائب الكونية الرائعة كل يوم من أيام السنة، بما في ذلك في عيد ميلادك.

وجاء عن الموقع: "استكشف ما الذي نظر إليه هابل في عيد ميلادك؟ أدخل الشهر واليوم، ثم شارك النتائج مع أصدقائك على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام # Hubble30" حيث يمكنك فعل ذلك من هذا الرابط : https://www.nasa.gov/content/goddard/what-did-hubble-see-on-your-birthday

وانطلق تلسكوب هابل ليؤدى مهامه فى 24 أبريل 1990، حيث بلغت تكلفة التلسكوب أكثر من 2 مليار دولار حينها، يدور هابل على مسافة 563 كيلومتر فقط من الأرض، ويبلغ طول التلسكوب 15.9 متر وقطره 4.2 متر.

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ولا يمكن لتسلكوب هابل التقاط صور ملونة، حيث يلتقط صور بالأبيض والأسود فقط، فكاميرات التلسكوب تلتقط صورا رمادية فقط بدرجات متفاوتة لتتم معالجتها بعد ذلك بواسطة الكمبيوتر فتظهر ملونة كما يبدو في الصور التي تنشرها ناسا.

ويرجع اسم تلسكوب هابل الفضائى إلى العالم الأمريكى الشهير إدوين هابل، الذى اكتشف وجود مجرات أخرى غير مجرة درب التبانة.

ولعل من بين اكتشافات تلسكوب هابل أنه التقط صورة لأكثر من 3000 مجرة بعيدة جدا، لا يمكن اكتشافها بواسطة التلسكوبات الأخرى، كما استطاع التلسكوب هابل أيضا دراسة النجوم الفردية في مختلف مراحل تطورها، من مرحلة سُحب الغبار التي تشكل النجوم.