حذر خبراء في التقنية وأمن المعلومات من وجود ثغرات في برمجيات TikTok قد تسمح للهاكرز باختراق حسابات المستخدمين.
وتبعا للخبير فإن إمكانية اختراق الحسابات قد تكون ممكنة كون TikTok تعتمد على بروتوكولات الإنترنت غير المشفرة HTTP بدلا من بروتوكولات HTTPS الأكثر أمانا.
ونوه الخبير بأنه عندما حاول إثبات تلك المعلومات بطريقة عملية لم يلحظ أن التطبيق قد اكتشف محاولته في اختراق حساب معين وبث فيديوهات من خلاله عبر شبكة الإنترنت المنزلية، وألمح أن خطر اختراق الحسابات قد يكون أكبر في حال استغل الهاكرز الثغرات البرمجية للوصول إلى حسابات المستخدمين عبر شبكات الـ Wi-Fi العامة او شبكات VPN على سبيل المثال.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض الخبراء كانوا قد حذروا في يناير الفائت من وجود ثغرات برمجية في TikTok كانت تسمح للهاكرز باختراق حسابات المستخدمين عبر إرسال رسائل معينة لهم ليتمكنوا بعد ذلك من الوصول إلى بعض البيانات الرقمية لهؤلاء الأشخاص.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يمكن اختراق حسابات TikTok؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.