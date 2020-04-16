هل يمكن اختراق حسابات TikTok؟

ونشر الخبير التقني المعروف Tommy Mysk مقطع فيديو على يوتيوب أظهر فيه إمكانية اختراق حساب معين في TikTok ونشر مقاطع فيديو قد لا تكون صحيحة أو تمت لصاحب الحساب بصلة.

وتبعا للخبير فإن إمكانية اختراق الحسابات قد تكون ممكنة كون TikTok تعتمد على بروتوكولات الإنترنت غير المشفرة HTTP بدلا من بروتوكولات HTTPS الأكثر أمانا.



ونوه الخبير بأنه عندما حاول إثبات تلك المعلومات بطريقة عملية لم يلحظ أن التطبيق قد اكتشف محاولته في اختراق حساب معين وبث فيديوهات من خلاله عبر شبكة الإنترنت المنزلية، وألمح أن خطر اختراق الحسابات قد يكون أكبر في حال استغل الهاكرز الثغرات البرمجية للوصول إلى حسابات المستخدمين عبر شبكات الـ Wi-Fi العامة او شبكات VPN على سبيل المثال.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الخبراء كانوا قد حذروا في يناير الفائت من وجود ثغرات برمجية في TikTok كانت تسمح للهاكرز باختراق حسابات المستخدمين عبر إرسال رسائل معينة لهم ليتمكنوا بعد ذلك من الوصول إلى بعض البيانات الرقمية لهؤلاء الأشخاص.