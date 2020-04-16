شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض استخدام الطاقة بالولايات المتحدة لأدنى نقطة منذ 16 عامًا بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له خلال 16 عامًا، بسبب عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا التى تسببت في قلة استهلاك الطاقة في قطاع الصناعة والتجارة، وفقًا لتقرير صادر عن معهد إديسون للكهرباء (EEI)، حيث بلغ إنتاج الطاقة الأمريكية في الأسبوع الأول من أبريل 64،896 جيجاوات ساعة، وهو أقل بنسبة 5.7% عن عام 2019، والذى يعد أدنى إنتاج أسبوعي شهدته البلاد منذ عام 2004.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، على الرغم من أن العديد من الأمريكيين يستخدمون المزيد من الطاقة في منازلهم أثناء عمليات الإغلاق، إلا أن المكاسب من إغلاق المكاتب وتجارة التجزئة قد عوضت الزيادات.

ويتوقع التقرير، أن الانخفاض سيستمر لعدة أشهر حيث تظل أوامر الإغلاق سارية، ويمكن أن يكون إجمالي استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة لهذا العام أقل بما يصل إلى 3% عن عام 2019.

ومن المتوقع أن تأتي أكبر الانخفاضات من القطاع التجاري، الذي يقول التقرير، أنه يتبع وتيرة لاستهلاك طاقة أقل بنسبة 4.7 % مما كانت عليه في عام 2019.

وقد ينخفض الطلب الصناعي على الطاقة من المصانع ومنشآت التصنيع الأخرى بنسبة 4.2 % في عام 2020.

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كما أن تقرير EEI يتوقع استهلاك الطاقة السكنية لهذا العام، حيث يمكن أن ينخفض بنسبة تصل إلى 0.8 %، على الرغم من أن الأشخاص يقضون وقتًا أطول بكثير في المنزل من المعتاد، ويمكن أن يكون الانخفاضات السكنية نتيجة لفصل الشتاء والصيف المعتدلين، مما يتطلب طاقة أقل للتدفئة والتبريد.

انخفض استهلاك الطاقة اليومي في نيويورك من ذروة تزيد قليلاً عن 6000 ميجاوات في مارس 2019 إلى حوالي 5000 ميجاوات في الأسبوع الأخير من مارس 2020.

أما في تكساس، فانخفض استهلاك الطاقة في ساعات الصباح بين الساعة 6:00 صباحًا والساعة 10:00 صباحًا بنسبة تصل إلى 10 % نظرًا لأن عددًا أقل من الأشخاص يستيقظون مبكرًا للاستعداد للعمل.