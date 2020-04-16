شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق YouTube Music يحصل على تبويب "استكشاف" جديد .. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن موقع YouTube عن دعم تطبيق YouTube Music بعلامة التبويب Explore الجديدة في آخر تحديث، حيث تسهّل الميزة الجديدة على المستخدمين اكتشاف موسيقى جديدة، بما في ذلك الألبومات والأغاني الفردية ومقاطع الفيديو، بالإضافة إلى تصفح كتالوج الخدمة لقوائم التشغيل عبر قسم Moods & Genre.

وبحسب موقع phonearena الهندى، فسوف يلاحظ أولئك الذين يستخدمون YouTube Music أن علامة التبويب الجديدة "استكشاف" تحل محل علامة التبويب Hotlist tab بدءًا من اليوم، حيث سيتم طرح الميزة الجديدة لأجهزة Android وiOS، ولكن قد يستغرق وصولها للجميع عدة أسابيع.

وستتضمن الميزة أيضا قسمًا جديدًا وهو Moods & Genres، ويهدف القسم الجديد إلى مساعدة مستخدمي YouTube Music في تحديد قائمة التشغيل أو النوع المفضل لديهم للحظات مختلفة.

وبالإضافة إلى Android وiOS، يخطط YouTube Music لإضافة علامة التبويب Explore الجديدة إلى الويب، كما يمكن أيضًا إضافة ميزات وتحسينات إضافية حيث يبحث YouTube عن طرق لجعل علامة التبويب Explore الجديدة المصدر الرئيسي لاكتشاف الموسيقى في YouTube Music.