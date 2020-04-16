تكنولوجيا: iPhone SE vs iPhone 11 .. أبرز الفروق والاختلافات بين الهاتفين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل رسميا عن هاتفها الجديد iPhone SE (2020)، والذى يعد واحدا من هواتف أبل الرخيصة، إذ يبلغ سعره 399 دولار، لكن على الرغم من ذلك، دعمته الشركة الأمريكية بعدد من المزايا الجديدة، والمواصفات القوية، التيى تجعله قادرا على منافسة الإصدارات الأخيرة من هواتفها iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max ، لذا نعرض فى السطور التالية مقارنة بين هاتف أبل الجديد iPhone SE (2020) و iPhone 11 الرخيص: حجم الشاشة:

حجم الشاشة: iPhone SE (2020): 4,7 بوصة. iPhone 11: 6,1 بوصة. دقة عرض الشاشة:

دقة عرض الشاشة: iPhone SE (2020): 1334 x 750 بيكسل. iPhone 11: 1792 x 828 بيكسل. المعالج :

المعالج : iPhone SE (2020): Apple A13 iPhone 11: Apple A13 الرام:

الرام: iPhone SE (2020): 3GB iPhone 11: 4GB نظام التشغيل:

نظام التشغيل: iPhone SE (2020): iOS (13.x) iPhone 11: iOS (13.x) Advertisements الكاميرا:

الكاميرا: iPhone SE (2020): كاميرا واحدة بدقة 12 MP وأمامية 7 MPiPhone 11: كاميرا مزدوجة بدقة 12 MPوأمامية بدقة 12 MP

الوزن:

الوزن: iPhone SE (2020): 148 جرام iPhone 11: 194 جرام مقاومة الماء:

مقاومة الماء: iPhone SE (2020): IP 67 iPhone 11: IP 68 الألوان:

الألوان: Phone SE (2020): الأبيض والأسود والأحمر. iPhone 11: الأبيض والأسود والأحمر والأخضر والأصفر والبنفسجي.

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