تكنولوجيا: مقارنة بين هاتف iPhone SE والهواتف المنافسة في نفس الفئة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أن كشفت أبل اليوم عن هاتف iPhone SE أحدث هواتف الشركة ويأتي في الفئة الإقتصادية والمتوسطة، هل يستحق الهاتف الشراء مقارنة بالمنافسين في نفس الفئة السعرية؟ هذه المقارنة توضح التفاصيل الخاصة بأشهر 3 هواتف منافسة لهاتف ابل iPhone SE في نفس الفئة مع ابراز خصائص كل هاتف والهواتف هي هاتف جوجل Pixel 3a وهاتف سامسونج Galaxy A51 واخيراً هاتف موتورولاMoto G Stylus. iPhone SE (2020) Pixel 3a Galaxy A51 Moto G Stylus السعر $399 / $449 / $549 $299 $350 $300 الأبعاد 138.4 × 67.3 × 7.3 ملي (5.45 × 2.65 × 0.29 بوصة) 151.3 × 70.1 × 8.2 ملي (6.0 × 2.8 × 0.3 بوصة) 158.5 × 73.6 × 7.9 ملي (6.24 × 2.89 × 0.31 بوصة) 158.55 × 75.8 × 9.2 ملي (6.24 × 2.98 × 0.36 بوصة) الوزن 148جرام 147جرام 172 جرام 192 جرام حجم الشاشة 4.7 بوصة 5.6 بوصة 6.5بوصة 6.4 بوصة ابعاد الشاشة 1,334×750 (356 ppi) 2,220 ×1,080 (441 ppi) 2400 ×1,080 (405 ppi) 2,300 × 1,080 (399 ppi) دقة الشاشة Retina HD LCD FHD+ gOLED FHD+ Super AMOLED IPS LCD البطارية تصل لـ13 ساعة تشغيل فيديو 3,000 mAh 4,000 mAh 4,000 mAh المساحة الداخلية 64 / 128 / 256 GB 64 GB 128 GB 128 GB مساحة خارجية ﻻ يدعم ﻻ يدعم ﻻ يدعم microSD الكاميرا الخلفية 12MP فتحة عدسة f/1.8 12.2MP فتحة عدسة f/1.8 كاميرا رباعية: Wide: 48 MP فتحة عدسة f/2.0 Ultrawide: 12 MP فتحة عدسة f/2.2 Macro: 5 MP فتحة عدسة f/2.4 Advertisements DoF: 5 MP فتحة عدسة f/2.2 كاميرا ثلاثية: Wide: 48 MP فتحة عدسة f/1.7 Ultrawide: 16 MP فتحة عدسة f/2.2 Macro: 2 MP فتحة عدسة f/2.2 كاميرا السيلفي 7MP فتحة عدسة f/2.2 8MP فتحة عدسة f/2.0 32 MP فتحة عدسة f/2.2 16 MP فتحة عدسة f/2.0 الفيديو 4K/60 fps 4K /30 fps 4K/ 120 fps 4K / 30 fps الشريحة Apple A13 Bionic Qualcomm Snapdragon 670 Samsung Exynos 9611 Qualcomm Snapdragon 665 المعالج 2.65 GHz سداسي النواة 2.0 GHz ثماني النواة 2.3 GHz ثماني النواة 2.0 GHz ثماني النواة الرسوميات غير معروفة Adreno 615 Mali-G72 MP3 Adreno 610 الذاكرة العشوائية 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB دعم WiFi Dual band, 802.11ax Dual band, 802.11ac Dual band, 802.11ac Dual band, 802.11ac بلوتوث v5.0 v5.0 v5.0 v5.0 دعم NFC يدعم يدعم يدعم ﻻ يدعم نظام التشغيل iOS 13 Android 9.0 Android 10 Android 10 خصائص اخرى منفذ Lightning ومعيار IP67 مقاومة الماء والغبار USB-C منفذ سماعات 3.5mm USB-C منفذ سماعات 3.5mm USB-C منفذ سماعات 3.5mm، يدعم قلم.

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