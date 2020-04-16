شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطلق تطبيق الدردشة Kit لمستخدمى ساعة أبل الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر فيس بوك تطبيق دردشة تجريبي لساعة أبل الذكية Apple Watch يسمى Kit (أو Keep in Touch)، ويبدو أنه يعمل بطريقة مشابهة لـ iMessage على الجهاز، حيث يمكنك مشاركة الرموز التعبيرية، والرسائل الصوتية، وموقعك، والشعارات المبتكرة والرسائل الإملائية عبر Messenger بضغطة واحدة.

وبحسب موقع TechCrunch الأمريكى، فيمكنه أيضًا قراءة الرسائل الواردة، ورغم أن تطبيق ماسنجر يعمل بالفعل على ساعة أبل، لكن Kit مصمم في الأساس لمساعدة الأشخاص على البقاء على اتصال مع الأصدقاء المقربين والعائلة، حيث يحتوي على واجهة مناسبة للمشاهدة ولن تحتاج إلى التقاط هاتفك للرد على أحبائك برسالة إيموجي أو رسالة صوتية سريعة، كما يمكن أن يثبت أيضًا أنه طريقة مفيدة للبقاء على اتصال مع الأشخاص الذين لا يمكنهم الوصول إلى iMessage.





ووفقًا لوصف تطبيق Kit على متجر آب ستور، فإن بداية استخدام التطبيق تكون بمسح رمز QR في الساعة، أو إدخال رمز الوصول في موقع fb.com/devices. ومن ثم يختار المستخدم جهة الاتصال على مسنجر المراد التواصل معها باستخدام التطبيق.

ويعتبر Kit هو أول تطبيق لساعة Apple Watch من NPE Team، وهى مجموعة البحث والتطوير في فيس بوك، وقد كان الفريق مسؤولاً عن تطبيق Whale لصناعة "الميمز"، وخدمة دردشة تسمى Bump وأداة الاستماع للموسيقى الاجتماعية Aux، وفي الآونة الأخيرة أصدر الفريق Tuned، وهو تطبيق للأزواج لمشاركة الأشياء بشكل خاص مع بعضهم البعض.