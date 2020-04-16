شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone SE .. أبرز الاختلافات بين هاتف أبل الجديد وiPhone 8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أبل اليوم رسميا عن هاتفها أيفون منخفض التكلفة الذى طال انتظاره والذي أطلقت عليه iPhone SE، حيث يتميز جهاز أيفون الجديد بنفس المعالج الموجود في سلسلة iPhone 11، وفيما يلى نعرض مقارنة بين أيفون الجديد وبين أيفون 8 كما يلى: الفرق بين iPhone SE الأصلى وأيفون 8: الفرق بين iPhone SE الأصلى وأيفون 8: الأبعاد: الأبعاد: iPhone SE: يأتى بأبعاد 138.4 × 67.3 × 7.3 ملم. iPhone 8: يأتى بأبعاد 138.4 × 67.3 × 7.3 ملم. الوزن: الوزن: iPhone SE: يبلغ وزنه حوالى 148جراما. iPhone 8: يبلغ وزنه حوالى 148جراما. نظام التشغيل: نظام التشغيل: iPhone SE: يعمل بنظام التشغيلiOS (13.×) iPhone 8: يعمل بنظام التشغيل iOS (13.×, 12.×, 11.×) مساحة الشاشة: مساحة الشاشة: iPhone SE: يأتى بشاشة 4.7 بوصة. iPhone 8: يأتى بشاشة 4.7 بوصة. دقة عرض الشاشة: دقة عرض الشاشة: IPhone SE: تأتى بدقة 1334× 750بيكسل. iPhone 8: تأتى بدقة 750×1334 بيكسل. Advertisements نوع عرض الشاشة: نوع عرض الشاشة: iPhone SE: شاشة IPS LCD. iPhone 8: شاشة IPS LCD. الكاميرا : الكاميرا : iPhone SE: بقوة 8 ميجا بيكسل فى الخلف + أمامية بقوة 7 ميجا بيكسل. iPhone 8: تاتى بقوة 8 ميجا بيكسل فى الخلف + أمامية بقوة 7 ميجا بيكسل الشرائح: الشرائح: iPhone SE: شرائح Apple A13 Bionic iPhone 8: شرائح Apple A11 Bionic الرامات: الرامات: iPhone SE: رامات 3 جيجا بايت. iPhone 8: رامات 2 جيجا بايت. الذاكرة الداخلية: الذاكرة الداخلية: iPhone SE: حوالى 64 جيجا بايت. iPhone 8: حوالى 128 جيجا بايت. منفذ زيادة كروت الذاكرة : منفذ زيادة كروت الذاكرة : iPhone SE: لا توجد iPhone 8: لا توجد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: iPhone SE .. أبرز الاختلافات بين هاتف أبل الجديد وiPhone 8 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.