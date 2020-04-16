شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعلن رسميا عن هاتف iPhone SE بشاشة 4.7 بوصة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أبل اليوم رسميا عن هاتفها أيفون منخفض التكلفة الذى طال انتظاره والذي أطلقت عليه iPhone SE، حيث يتميز جهاز أيفون الجديد بنفس المعالج الموجود في سلسلة iPhone 11، وفيما يلى نعرض كل ما يتعلق بهاتف أيفون الجديد كما يلى:

مواصفات iPhone SE (2020): سيكون هاتف iPhone SE متاحًا في طرازات 64 جيجابايت و 128 جيجابايت و 256 جيجابايت، وسيكون متاح باللون الأسود والأبيض والأحمر، ويتميز iPhone SE بشاشة Retina HD مقاس 4.7 بوصة ويعيدTouch ID، وسيكون بسعر 399 دولار.

كما يتميز iPhone SE بتصميم من الألمنيوم والزجاج وهو مقاوم للماء والغبار بتصنيف IP67 لمقاومة الماء حتى متر واحد لمدة 30 دقيقة، كما يتميز iPhone SE أيضًا بزر الصفحة الرئيسية المألوف ، والذي تدعي أبل أنه قد تم تصميمه من كريستال الياقوت ليكون متينًا وحماية المستشعر.

Advertisements

ويعمل جهاز iPhone SE بمعالج A13 Bionic ، الموجود في سلسلة أجهزة iPhone 11 الأكثر تكلفة، وتدعي شركة آبل أن المعالج A13 Bionic يتيح عمر بطارية كبير لجهاز iPhone SE، وبالحديث عن البطارية ، فإن iPhone SE قادر على الشحن اللاسلكي مع أجهزة الشحن المعتمدة من Qi ، كما يدعم الشحن السريع ، مما يمنح العملاء ما يصل إلى 50 بالمائة من الشحن في 30 دقيقة فقط.

ويتميز أحدث هاتف iPhone بكاميرا عريضة بدقة 12 ميجابكسل بفتحة f / 1.8 ، ويستخدم معالج إشارة الصور والمحرك العصبي لـ A13 Bionic، وبمعنى آخر ، يحصل المستخدمون على بعض الميزات الموجودة في iPhone 11 مثل وضع بورتريه ، وجميع تأثيرات الإضاءة بورتريه الستة والتحكم في العمق.

لكن لم تكشف أبل عن توفر iPhone SE حتى الآن، ومع ذلك ، في الولايات المتحدة ، سيكون iPhone SE جاهزًا للطلبات المسبقة بدءًا من 17 أبريل.