الآن| استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي إبريل 2020.. ومدة فترة السماح وموعد تطبيق الغرامة وقطع الخدمة

كتب: ضياء السقا

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "WE" فواتير الهاتف الأرضي، لشهر إبريل 2020، والتي يتم تحصيلها اعتباراً من يوم 15 من الشهر الجاري، وحتى 14 مايو المقبل، لمدة شهر، بدون غرامات أو قطع الخدمة.

وتتيح المصرية للاتصالات أكثر من طريقة لدفع الفواتير، لجميع المشتركين، منها التحويل بنكي، وخدمة فوري، أو عن طريق سداداها في السنترال مباشرة.

مدة فترة السماح

تصدر فاتورة التيلفون الأرضي كل ثلاثة أشهر، وفترة السماح لتسديد الفاتورة، تصل إلى شهرين، الشهر الأول فترة سماح إرسال واستقبال، والشهر الثاني استقبال فقط.

موعد تطبيق الغرامة وقطع الخدمة

وإذا لم تسدد الفاتورة خلال شهرين، يتم تحميل غرامة تأخير، وقطع الحرارة عن الخط إرسال واستقبال.

حقيقة إلغاء فترة سماح التليفون الأرضي

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وفي سياق متصل، نفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في وقت سابق إلغاء فترة السماح الخاصة بسداد فاتورة التليفون الأرضي، مُشددةً على استمرارها والتي تصل إلى شهرين.

وكانت المصرية للاتصالات We، قد ألغت فترة السماح الخاصة بفاتورة الإنترنت الأرضى فقط، والتي كانت 5 أيام.

قرار استثنائي

وكانت الشركة، قد مدت فترة سداد فاتورة يناير للتليفون الأرضي والتي كان محددًا لها 15 مارس الجاري وذلك حتى موعد استحقاق الفاتورة المقبلة في إبريل دون قطع الخدمة، حرصا على سلامة عملائها، مع تأكيدها على إتاحة كافة وسائل السداد الإلكتروني عبر موقع الشركة.

وبحسب بيان صحفي للشركة، يأتي ذلك في إطار دعم "المصرية للاتصالات" لجهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتضامنا مع الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس من خلال تقليل الازدحام والحد من الخروج إلا للضرورة القصوى.

وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذتها الشركة لدعم جهود الدولة في مواجهة "كورونا"، وأن الشركة تستهدف من هذا القرار تخفيف الأعباء على السادة العملاء وضمان سلامتهم، وعدم اضطرارهم للخروج من أجل سداد الفواتير، مشيرًا إلى أن السداد الإلكتروني متاح عبر موقع الشركة لمن يرغب في السداد.

رابط الاستعلام

وللاستعلام عن قيمة فاتورة إبريل 2020 للهاتف الأرضي ادخل على الرابط التالي: https://billing.te.eg/ar-eg