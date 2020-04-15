آبل تعلن عن هاتفها iPhone SE الجديد ذي التصميم المحبوب

أعلنت شركة آبل اليوم عن هاتفها iPhone SE من الجيل الثاني، الذي يتميز بشاشة Retina HD بمقاس 4.7 إنشات، مع ميزة Touch ID، التي توفر درجة من الأمان رائدة في مجالها.

يأتي iPhone SE بتصميم صغير الحجم أُعيد ابتكاره قلباً وقالباً، وهو الآيفون الأقل سعراً، حيث يعمل iPhone SE الجديد بشريحة A13 Bionic التي صممتها آبل، وهي أسرع شريحة في هاتف ذكي، حيث تمكّنه من التعامل مع أصعب المهام.

يتميز iPhone SE أيضاً بأفضل نظام كاميرا واحدة، وهو يفتح الطريق أمام مزايا التصوير الحوسبي، بما في ذلك نمط بورتريه، كما أنه مصمم ليتحمل العوامل الطبيعية، مع مقاومة الغبار والماء.

يأتي iPhone SE بثلاثة ألوان هي الأسود والأبيض والأحمر، كما سيتوفر للطلب السابق ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 17 أبريل، بسعر يبدأ من 1,699 درهمًا إماراتيًا فقط.

قال (فيل شيلر)، نائب رئيس التسويق حول العالم في شركة آبل: ”حقق iPhone SE الأول نجاحاً كبيراً مع الكثير من العملاء الذين أُعجبوا بميزاته، التي تشمل حجمه الصغير، وأداءه العالي، وسعره المعقول؛ وينطلق iPhone SE الثاني من تلك الفكرة الرائعة، ويحسّنها بكل الطرق الممكنة، حيث يشمل أيضاً أفضل نظام كاميرا واحدة صنعناه، يوفر صوراً وفيديوهات رائعة، ولكن على الرغم من ذلك يبقى سعره في المتناول. يتميز الهاتف الجديد بشريحة A13 Bionic التي تسمح بعمر بطارية رائع، كما يتيح الهاتف التقاط صور مذهلة بنمط بورتريه، وميزة HDR الذكية، وتسجيل فيديوهات رائعة مع صوت ستيريو، إلى جانب الاستمتاع بالألعاب وتصفح الويب بسرعات فائقة، وقد صُممت بميزات الأمان الرائدة في مجالها التي ينتظرها منا عملاؤنا، ونحن نتشوق لوصول iPhone SE إلى أيدي العملاء“.

تصميم محبوب:

صنع الهاتف الجديد من الألومنيوم المستخدم في مجال الطيران والفضاء، بالإضافة إلى تصميم من الزجاج المتين مع واجهة أمامية سوداء بالكامل، وهو يتوفر باللون الأسود والأبيض و(PRODUCT RED)، ويظهر شعار آبل في وسط الجانب الخلفي الزجاجي، الذي يصنع من خلال عملية مزج من سبع طبقات تساهم في دقة تدرج الألوان وتعتيمها، وتوفر الثراء في عمق الألوان، مع شريط من الألومنيوم باللون نفسه. وهو مقاوم للماء والغبار، ويقع ضمن تصنيف IP67، مما يعني أنه مقاوم للماء لغاية عمق متر واحد لمدة 30 دقيقة.

تعمل شاشة Retina HD، بمقاس 4.7 إنشات بتكنولوجيا True Tone على ضبط توازن اللون الأبيض لمطابقة الإضاءة المحيطة؛ من أجل تجربة عرض طبيعية أشبه بالاطلاع على صفحات مطبوعة.

وتوفر شاشة Retina HD النابضة، ذات مجموعة الألوان الكبيرة، دقة فائقة في الألوان، وتدعم تشغيل محتوى Dolby Vision و HDR10. ويستفيد iPhone SE من ردود الفعل اللمسية لتنفيذ الإجراءات السريعة، مثل: تحريك صور Live Photo، ومعاينة الرسائل، وإعادة ترتيب التطبيقات، والمزيد، بالإضافة إلى القوائم السياقية.

يتميز الهاتف الجديد أيضاً بزر الشاشة الرئيسية المألوف المصمم بالكريستال الياقوتي، الذي يوفر له المتانة ويحمي المستشعر، بالإضافة إلى حلقة من الفولاذ تستشعر بصمة المستخدم لميزة Touch ID. وتقدم Touch ID بديلاً سهلاً يتمتع بالخصوصية والأمان لإدخال كلمة المرور لفتح قفل iPhone، وملء كلمات المرور باستخدام سلسلة مفاتيح iCloud، وتسجيل الدخول في التطبيقات، والمصادقة على عمليات الشراء في آب ستور، وإتمام المعاملات باستخدام Apple Pay.

شريحة A13 Bionic – أسرع شريحة في هاتف ذكي:

قدمت آبل شريحة A13 Bionic للمرة الأولى مع آيفون 11 وآيفون 11 برو، وهي أسرع شريحة في هاتف ذكي، وتوفر أداء لا مثيل له في كل المهام التي ينفذها iPhone SE. وتُعد شريحة A13 Bionic مثالية للتصوير والألعاب وتجارب الواقع المعزز، وهي تضفي السلاسة على جميع المهام.

صُممت شريحة A13 Bionic مع التركيز على التعلّم الآلي، مع محرك عصبي Neural Engine ثماني النوى مخصص قادر على إجراء 5 تريليونات عملية في الثانية، ومسرّعين للتعلم الآلي في وحدة المعالجة المركزية، ووحدة جديدة للتحكم في التعلّم الآلي من أجل التوازن بين الأداء والكفاءة. وتعمل شريحة A13 Bionic بالتعاون مع نظام iOS 13 لتمكين التطبيقات الجديدة الذكية التي تستفيد من قدرات التعلّم الآلي وإطار Core ML.

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ولأن شريحة A13 Bionic صُممت أيضاً لتقدم كفاءة متميزة، فهي توفر عمر بطارية رائعاً لجهاز iPhone SE. حيث يتمتع الهاتف الجديد من آبل بإمكانية الشحن اللاسلكي من خلال الشواحن المعتمدة من Qi، كما أنه يدعم الشحن السريع، حيث يوفر للعملاء إمكانية الشحن لغاية 50 بالمئة في 30 دقيقة فقط، وتتوفر سرعات تنزيل فائقة من خلال شبكة Wi-Fi 6 وشبكة LTE من فئة Gigabit. كما تتيح شرائح SIM المزدوجة وeSIM المرونة للمستخدمين، حيث يمكنهم استخدام رقمي هاتف منفصلين في جهاز واحد أثناء السفر للخارج أو لاستخدام رقم مخصص للأعمال.

تجربة جديدة للكاميرا:

يتميز iPhone SE بأفضل نظام كاميرا واحدة في هواتف آيفون على الإطلاق، مع كاميرا واسعة بوضوح 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8، وهو يستفيد من معالج إشارة الصور والمحرك العصبي Neural Engine في شريحة A13 Bionic لفتح الطريق أمام مزايا التصوير الحوسبي، بما في ذلك نمط بورتريه، وتأثيرات إضاءة بورتريه الستة بالكامل، وميزة ضبط العمق.

ويستخدم الهاتف الجديد التعلّم الآلي وإمكانية تحديد العمق الأحادية الرؤية؛ لالتقاط صور بورتريه خلّابة باستخدام الكاميرا الأمامية. كما أنه يشمل الجيل الجديد من ميزة HDR الذكية، التي تعيد إضاءة العناصر التي يتم التعرف عليها في الإطار بذكاء؛ من أجل صور تبدو طبيعية أكثر مع تفاصيل رائعة في الإضاءة والتظليل.

تظهر الفيديوهات غامرة أكثر مع تسجيل صوت ستيريو، وتثبيت سينمائي للفيديو في الكاميرتين الأمامية والخلفية، وتدعم الكاميرا الخلفية تسجيل فيديوهات عالية الجودة بوضوح 4K بما يصل إلى 60 إطاراً في الثانية، كما يتميز iPhone SE أيضاً بنطاق ديناميكي أوسع لتفاصيل أكبر في التظليل بمعدل يصل لغاية 30 إطاراً في الثانية. ويستطيع العملاء أيضاً الاستفادة من ميزة فيديو QuickTake في الكاميرتين الأمامية والخلفية، التي تسمح بتسجيل الفيديو دون الخروج من نمط الصور، مع ميزات متقدمة للكاميرا والصور في iOS 13، أصبح تعديل الفيديوهات على الجهاز أكثر شمولاً وسهولة من خلال أدوات قوية لم تتوفر في السابق إلا لتعديل الصور.

كل ما تقدمه آبل:

يمنح هاتف آبل الجديد العملاء إمكانية الوصول إلى منظومة آبل القوية من المنتجات والخدمات والإكسسوارات، حيث يستطيع المستخدمون الاستفادة مما يصل إلى مليوني تطبيق متوفر في آب ستور، بما في ذلك أفضل التطبيقات وتجارب الواقع المعزز التي تقدمها الجهات الخارجية، والبقاء على اطلاع على أحدث المستجدات مع Apple News، والاستمتاع بمسلسلات وأفلام ووثائقيات أصلية من أقوى مبدعي التلفزيون والسينما في العالم مع +Apple TV، وتشغيل أكثر من 60 مليون أغنية من فنانيهم المفضلين على Apple Music، وإجراء عمليات دفع تتمتع بالخصوصية والأمان من خلال Apple Pay، وحفظ الصور والملفات وجهات الاتصال في iCloud، مع إمكانية الوصول إلى المحتوى من جميع أجهزة آبل التي يملكها العميل.

وبفضل موصل Lightning فإن جهاز iPhone SE متوافق أيضاً مع أكثر من 25,000 إكسسوار يعمل بموصل Lightning، بما فيها إكسسوارات الكاميرات، ومكبرات الصوت والملحقات الصوتية، وقواعد الإرساء، و CarPlay، والمزيد.

صُمم iPhone SE بميزات الأمان الرائدة في مجالها نفسها التي ينتظرها العملاء من آبل، التي تحمي الخصوصية وتمنح العملاء القدرة على التحكم في معلوماتهم، على سبيل المثال، تعمل ميزة Touch ID والمنطقة الآمنة Secure Enclave على حماية بيانات بصمات الأصابع، بينما تقوم خاصية منع التتبع الإعلاني الذكية في سفاري بمنع المعلنين الذين يتتبّعون المستخدمين من موقع إلى آخر، ويستخدم تطبيق الصور التعلّم الآلي لتنظيم الصور على الجهاز، وغير ذلك الكثير.

يقدم iPhone SE مع نظام iOS 13 تجربة سلسة بفضل التكامل بين البرامج والمكونات بطريقة تتعذر على أي هاتف ذكي آخر، ويتميز iOS 13 بمظهر جذاب مع نمط التعتيم، وطريقة أكثر خصوصية في تسجيل الدخول إلى التطبيقات ومواقع الويب، مع ميزة تسجيل الدخول، بالإضافة إلى تجربة جديدة كلياً في تطبيق الخرائط توفر إمكانية تنقّل أسرع وأكثر دقة، ومناظر جميلة على مستوى الشارع، مع ميزة (انظر في الأنحاء).

الأسعار والتوافر:

سيتوفر الهاتف بسعة 64GB و128GB و256GB بالألوان الأسود والأبيض وPRODUCT RED بسعر يبدأ من 1,699 درهمًا إماراتي، كما يتوفر من خلال موزعي آبل المعتمَدين وبعض شركات الاتصالات (قد تختلف الأسعار).

سيتوفر iPhone SE للطلب السابق من apple.com وفي Apple Store ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 17 أبريل، وسيتوفر لدى موزعي آبل المعتمدين وبعض شركات الاتصالات يوم الجمعة الموافق 24 أبريل في الولايات المتحدة وأكثر من 40 بلداً ومنطقة أخرى.