أعلنت شركة (ون بلس) OnePlus يوم أمس عن أحدث هواتفها الذكية (ون بلس 8) OnePlus 8، و(ون بلس 8 برو) OnePlus 8 Pro، إلى جانب سماعة الأذن اللاسلكية الجديدة (Bullets Wireless Z).

ولكن الهواتف الجديدة تثير بعض التساؤلات، هل لا تزال أحدث هواتف OnePlus تستحق الشراء في ظل ارتفاع الأسعار؟

يبدأ سعر هاتف OnePlus 8 الجديد بسعر 699 دولارًا مما يجعله أغلى بنحو 100 دولارٍ من هاتف OnePlus 6T الذي صدر منذ 18 شهرًا فقط، كما وصل سعر OnePlus 8 Pro ذي المواصفات الأعلى إلى 999 دولارًا، ولأول مرة في تاريخ شركة ون بلس يصل سعر أحد هواتفها إلى هذا الحد.

فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف OnePlus 8.. المواصفات والمميزات والسعر:

التصميم:

يأتي هاتف OnePlus 8 بتصميم أنيق من الزجاج ينحني بسلاسة من الجهة الخلفية، ليتقابل مع الإطار المعدني الذي يأتي بلون الهيكل، كما يحتوي الهاتف على زجاج 3D Corning Gorilla Glass في كلا الجانبين؛ للحماية من الخدوش، والصدمات.

يعتبر التغيير الأكبر الذي قامت به ون بلس في التصميم هذا العام، هو التخلي عن وجود نتوء أعلى الشاشة يضم الكاميرا الأمامية، وبدلًا من ذلك يحتوي الهاتف على ثقب في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة للكاميرا الأمامية، وهو أمر شائع بشكل متزايد في معظم الهواتف الذكية التي صدرت خلال الأشهر القليلة الماضية.

وفي الجهة الخلفية تخلّت الشركة عن التصميم المستدير للكاميرا، كما جاء في هواتف (OnePlus 7T) السابقة، حيث ستجد كاميرا ثلاثية رأسية في منتصف الظهر، تظهر أسفلها العلامة التجارية للشركة.

يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان هي: الأخضر والأسود، اللذان يأتيان بطلاء غير لامع مما يحل مشكلة آثار بصمات الأصابع التي تظهر على ظهر الهاتف أثناء الاستخدام، واللون الثالث: هو لون جديد تطلق عليه الشركة اسم (interstellar glow) يتغير بين الذهبي والوردي والأزرق اعتمادًا على الإضاءة، ويبرزه إطار معدني ذهبي عاكس، ولكنه يأتي بطلاء لامع؛ ولذلك ستظهر عليه آثار بصمات الأصابع.

الشاشة:

يأتي الهاتف بشاشة من نوع Fluid AMOLED بمقاس 6.55 بوصات، وبدقة 2400 × 1080بكسلًا، وبكثافة 402 بكسل في البوصة الواحدة.

تدعم الشاشة تقنية +HDR10، ومعدل تحديث 90 هرتزًا مما يسمح لك بالتمرير والتنقل بسهولة، وقد حصلت على تصنيف +A من DisplayMate، وشهادة SGS Eye Care Display.

يدعم الهاتف ميزة (وضع القراءة) Reading Mode، التي تتيح لك الحصول على تجربة قراءة أكثر متعة بفضل ميزات الألوان المحسّنة، كما يمكنك اختيار إبقاء الشاشة مشبعة بالألوان، أو تحويلها إلى لون أحادي لقراءة أكثر راحة ليلاً أو نهارًا.

الأداء:

يعمل هاتف OnePlus 8 بمعالج Snapdragon 865 من كوالكوم الثماني النوى بتردد 2.8 جيجاهرتز، والمُصنع بتقنية 7 نانومتر، الذي يوفر أداءً أسرع بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بالأجيال السابقة، بالإضافة لتحسين وحدة معالجة الرسوميات، وقدرات ذكاء اصطناعي أقوى، مع كفاءة أفضل في استهلاك الطاقة.

بالإضافة إلى أنه يضم مودم (X55 Dual Mode 5G) لدعم اتصال بشبكات 5G، ويمكن لهاتف OnePlus 8 التبديل تلقائيًا بين شبكات 5G و 4G لإطالة عمر البطارية والحفاظ على اتصالك. مما يتيح لك الاتصال بشبكات متعددة في الوقت نفسه للحصول على تغطية أوسع، وسرعات تنزيل أسرع. كما يدعم الهاتف اتصال (Wi-Fi 6)؛ مما يتيح لك التصفح بشكل أسرع 270% من ذي قبل.

يأتي الهاتف بخيارين لذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من نوع LPDDR4X، بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وخيارين لمساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 3.0 2-LANE، بسعة 128 أو 256 جيجابايت، مع عدم دعم إضافة بطاقات الذاكرة الخارجية.

الكاميرا:

يأتي هاتف OnePlus 8 بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 48 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.75، تعتمد على مستشعر Sony IMX586، وتدعم التركيز التلقائي، والتثبيت البصري، وتدعم التقريب بمعدل 2x، والثانية: بدقة 16 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.2، ونطاق رؤية عريض جدًا 116 درجة، والثالثة: عدسة ماكرو Macro بدقة 2 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.4.

تدعم الكاميرا بعض ميزات الذكاء الاصطناعي، التي تعمل على تحسين الصور لحظة التقاطها، وضبط السطوع، وتسليط الضوء على التفاصيل، وتعزيز الوضوح، كما يُعد الوضع الليلي الذكي – الذي يُسمى (Nightscape) – فعّالاً في الكشف عن مزيد من التفاصيل في ظروف الإضاءة المنخفضة، دون التضحية بالجودة، أو التفاصيل.

ويأتي الهاتف بكاميرا أمامية أحادية تعتمد على مستشعر Sony IMX471 بدقة 16 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.45، وتدعم التركيز التلقائي. وتتيح تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

البطارية، ونظام التشغيل:

يعمل هاتف OnePlus 8 ببطارية سعتها 4300 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع الخاصة بالشركة Warp Charge بقدرة 30 واطًا، مما يسمح بشحن البطارية بنسبة 50% في غضون 20 دقيقة فقط، ولكن الهاتف لا يدعم تقنية الشحن اللاسلكي.

كما يعمل الهاتف بنظام أندرويد 10 المُعتمد على واجهة المستخدم OxygenOS، الخاصة بشركة ون بلس، التي طورتها ليسهل استخدامها، وتعتبر واحدة من أفضل واجهات المستخدم المتاحة في الهواتف الذكية، بفضل تصميمها البسيط، ووظائفها وميزاتها القوية، وإتاحة الكثير من خيارات التخصيص.

السعر، والتوافر:

تعتزم شركة ون بلس طرح هاتف OnePlus يوم 29 أبريل/ نيسان الجاري، وقد صرّحت الشركة بأن الهاتف سيتاح للبيع عبر موقعها الإلكتروني OnePlus.com، عبر متجر أمازون في الولايات المتحدة، وسيتوفر بسعر:

699 دولارًا للنسخة ذات سعة التخزين الداخلية 128 جيجابايت، وذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت.

799 دولارًا للنسخة ذات سعة التخزين الداخلية 256 جيجابايت، وذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12 جيجابايت.

المواصفات OnePlus 8 المعالج Snapdragon 865 من كوالكوم ثماني النوى بتقنية 7 نانومتر. الشاشة 6.55 بوصات من نوع Fluid AMOLED، وبدقة 2400 × 1080بكسلًا، وبكثافة 402 بكسل في البوصة الواحدة. معدل التحديث 90 هرتزًا. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.0 2-LANE ذاكرة الوصول العشوائي RAm 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR4X. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 48 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.75، تعتمد على مستشعر Sony IMX586، وتدعم التركيز التلقائي، والتثبيت البصري، والثانية: بدقة 16 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.2، ونطاق رؤية عريض جدًا 116 درجة، والثالثة: عدسة ماكرو Macro بدقة 2 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.4. Advertisements تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 أو 60 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 أو 60 أو 240 إطارًا في الثانية، أو بدقة 720 بكسلًا بمعدل 480 إطارًا في الثانية. الكاميرا الأمامية كاميرا أحادية تعتمد على مستشعر Sony IMX471 بدقة 16 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.45، وتدعم التركيز التلقائي. تتيح تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية. ميزات التأمين البيومترية مستشعر بصمات الأصابع مدمج في الشاشة. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، الجيل الرابع 4G وواي فاي: Wi-Fi 6 الأحدث وبلوتوث 5.1. وNFC. مقاومة المياه يدعم وفقًا لمعيار IP68. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 10 المعتمد على واجهة المستخدم OxygenOS. البطارية 4300 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 30 واطًا. الألوان الأخضر، والأسود، ولون جديد يُسمى (Interstellar Glow)، يقدم ألوانًا متدرجة تتغير مع انعكاس الضوء عليها. الوزن 180 جرامًا. الأبعاد 160.2 × 72.9 × 8.0 مم. السعر يبدأ من 699 دولارًا. الحجز متاح الآن. تاريخ التوافر 29 أبريل/ نيسان الجاري.