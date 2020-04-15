تكنولوجيا: هاتف Nokia 9.3 PureView يأتي قريباً بمعدل تحديث 120Hz مع مستشعر 108 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي نشرت اليوم على خطط شركة HMD لدعم هاتف Nokia 9.3 PureView القادم بمعدل تحديث 120Hz في الشاشة، كما يضم الهاتف مستشعر رئيسي في الكاميرة بدقة 108 ميجا بيكسل.

تتوالى التسريبات حول إصدار HMD القادم من الهواتف الذكية Nokia 9.3 PureView، حيث تركز التسريبات الجديدة على معدل التحديث في الشاشة ومواصفات الكاميرة.

لم تؤكد التسريبات التي جاءت حتى الآن على فئة الشاشة المستخدمة في هاتف Nokia 9.3 PureView المرتقب، وما إذا كانت HMD ستدعم الهاتف بشاشة LCD أو OLED، إلا أن بعض الشائعات التي رصدت مؤخراً أشارت إلى خطط الشركة لدعم هذا الإصدار بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة، لذا من المتوقع أن يتميز الهاتف بشاشة OLED.

كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Nokia 9.3 PureView سيأتي بمستشعر سامسونج رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل لدعم ميزة التكبير في الهاتف.

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ولقد أشار تقرير سابق إلى أن HMD إختبرت إعدادات الكاميرة في هاتف Nokia 9.3 PureView التي تتضمن مستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 24 ميجا بيكسل مع مستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل، حيث من المتوقع أن تدعم هذه الإعدادات المستشعر الرئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل.

كما تشير التوقعات إلى أن شركة HMD تخطط للإعلان عن هاتف Nokia 9.3 PureView في مؤتمر يعقد ما بين شهري أغسطس وسبتمبر هذا العام، حيث تم تأجيل إطلاق الهاتف عدة مرات.

أيضاً من المتوقع أن يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 865، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار حتى الإعلان الرسمي لاحقاً هذا العام.

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