كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت أبل في تلقى طلبات الشراء المسبق للوحة المفاتيح Magic Keyboard الخاصة بجهاز أيباد برو، وسوف يتم الشحن الأسبوع المقبل. تأتي لوحة المفاتيح بلوحة تتبع متضمنة trackpad والتي سوف تقدم مزايا جديدة بعد تحديث iPadOS 13.4، لوحة المفاتيح تتصل بجهاز الايباد برو مغناطيسياً وتتسم بتصميم انسيابي يمكنك من ضبط زوايا العرض 130 درجة وتأتي بإضاءة خلفية مبتكرة، ويوجد إصدارات بدعم عدد كبير من اللغات. يبدأ سعر لوحة المفاتيح Magic Keyboard من 299 دوﻻر لنسخة ايباد برو 11 بوصة وبسعر 349 دوﻻر لنسخة 12.9 بوصة. المصدر اعلان







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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: لوحة المفاتيح Magic Keyboard من أبل متاحة للطلب الآن بسعر يبدأ من 299$ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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