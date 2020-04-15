OnePlus 8 Pro هو أحدث هاتف ذكي يخضع لإختبارات الصلابة

فاطمة أيت طالب - دبي - تم كشف النقاب رسميًا عن الهاتف OnePlus 8 Pro يوم أمس الثلاثاء جنبا إلى جنب مع الهاتف OnePlus 7، وقد بدأت بالفعل الفيديوهات التي تتحدث عن هذا الهاتف بشق طريقها إلى اليوتيوب، بما في ذلك فيديو يعرض لنا الهاتف OnePlus 8 Pro يخضع لمجموعة من إختبارات الصلابة تم نشره من قبل قناة JerryRigEverything على اليوتيوب.

عندما يتعلق الأمر بالخدوش، فقد إتضح أن شاشة الهاتف OnePlus 8 Pro مقاومة للخدوش إلى غاية المستوى السادس من مقياس Mohs على غرار معظم الهواتف الذكية المتاحة في السوق اليوم. الشيء المثير للقلق هنا هو أن مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة بحاجة إلى رؤية واضحة لإصبعك من خلال الزجاج. والخبر السار هو أن مستشعر بصمات الأصابع هذا يقاوم الخدوش ويعمل على ما يرام حتى لو كانت الطبقة الزجاجية الأمامية مخدوشة.

أما بخصوص الواجهة الخلفية، فهي تأتي بزخرفة بلورية، وبينما تقاوم الخدوش الخفيفة، فنحن لا نعتقد بأنه يمكننا قول نفس الشيء مع بعض العناصر المعروفة بخدش الزجاج مثل طاولات الجرانيت. وعندما يتعلق الأمر بإختبار حرق الشاشة، فقد إتضح أن شاشة الهاتف OnePlus 8 Pro مقاومة نسبيا للنيران، فهي صمدت أمام الولاعة لما يصل إلى 30 ثانية. وكما جرت العادة دائمًا، فقد تم إنهاء الفيديو بإختبار الإنحناء، ولكن لا يمكننا أن نخبركم بنتيجة هذا الإختبار لكي لا نفسد النهاية، لذلك قم بمشاهدة الفيديو أدناه لمعرفة التفاصيل.