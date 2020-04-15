جميع إصدارات الهاتف Lenovo Legion ستأتي مع الشحن السريع بقوة 90W

فاطمة أيت طالب - دبي - لجأت شركة Lenovo اليوم إلى حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo للترويج لهاتف الألعاب القادم Lenovo Legion، حيث قامت بعرض تلميحين إضافيين حول إمكانات الشحن السريع للهاتف. التلميح الأول هو أن الشائعات التي تم تداولها بالأمس حول دعم الهاتف للشحن السريع بقوة 90W كان في الواقع حيلة تسويقية حيث عمد فريق العلاقات العامة في الشركة إلى الجمع بين الشحن السلكي واللاسلكي للوصول إلى هذا الرقم. وبالتالي، هذا يعني أن الهاتف Lenovo Legion سيدعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 40W، ومن خلال جمع ذلك مع الشحن السلكي السريع سيكون بمقدور الهاتف الوصول إلى سرعة الشحن البالغة 90W.

وأكدت شركة Lenovo أيضًا أن سرعة الشحن غير المسبوقة ستكون متاحة على جميع إصدارات الهاتف Lenovo Legion، وهذا ما يعني بأنها لن تقتصر على الهاتف Lenovo Legion Pro. في الواقع، نحن إستغربنا عندما سمعنا ذلك، فمعظم الشركات إلى أن لم نقل جميعها تحتفظ بسرعات الشحن العالية لهواتفها الرائدة ( Pro/Plus ) وخفضها في الإصدارات العادية.

لايزال يتعين علينا معرفة عدد الإصدارات التي سيأتي بها الهاتف Lenovo Legion، ولكن بالنظر إلى الوتيرة التي تنشر بها شركة Lenovo إعلاناتها التشويقية، فلن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة قبل أن نتأكد من كل شيء.