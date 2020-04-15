أمطار وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الخميس، بالقاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهاراً بارد ليلاً، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.

وأضافت الأرصاد في بيان: "السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ، والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على وسط سيناء، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارً مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وجنوب الصعيد طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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الأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

من جانبها، نصحت الدكتورة إيمان شاكر وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة للعامة للأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة متابعة النشرة الجوية باستمرار، وعدم تخفيف الملابس، لتجنب الإصابة بنزلات البرد، مشيرة إلى أن هناك فارقا بين درجات الحرارة بالنهار ودرجات الحرارة في الليل.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الخميس على محافظات ومدن مصر:

القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجات، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجات، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجات، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجات، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة