أفضل بدائل برنامج ZOOM لمحادثات الفيديو

إستطاع برنامج Zoom الحصول على الكثير من الإنتباه مؤخراً وصعد إلى مقدمة المسرح مع الظروف الحالية التي يمر بها العالم من تفشي الوباء والحاجة إلى عمل الكثيرين من المنزل ولهذا أصبح هذا البرنامج واحداً من البرامج التي يحتاجها أي مستخدم حتى يتمكن من الإستمتاع والمشاركة في إجتماعات العمل من منزله.

ولكن في الأيام الماضية أصبح البرنامج عرضة إلى مجموعة كبيرة من الهجمات الإختراقية والتي أدت إلى تعرض قاعدة معلوماته إلى السقوط وتسريب بيانات أكثر من نصف مليون عميل لدى البرنامج وبيع بياناتهم في السوق السوداء بالإضافة إلى تسريب محادثاتهم ولهذا لم يعد البرنامج آمنا ً بالشكل المطلوب لذا فإننا اليوم سنقدم لكم مجموعة من البرامج التي يمكنها أن تنوب عن برنامج ZOOM في محادثات الفيديو والإجتماعات الخاصة بكم.

بدائل برنامج Zoom :

لن نذكر اليوم البدائل التي تعتمد على محادثات شخص لشخص فقط ولكن سنركز أكثر على البرامج التي يمكنها أن تتضمن محادثة بين أكثر من شخص كإجتماع بالإضافة إلى كونها برامج أعمال في المقام الأول لذا لن نذكر مثيل Discord وغيره من البرامج.

يعتبر هذا البرنامج واحد من أقدم البرامج العاملة في مجال الإجتماعات الأونلاين، وأي شخص كان يعتمد عمله في فترة من الفترات على إجتماعات أونلاين يعرف البرنامج هذا بطريقة أكثر من مناسبة.

قد البرنامج تحديثاً جديداً مؤخراً حيث أصبحت قادر على إرسال دعوة إلى أي شخص ليشاركك في الإجتماع مثلما يقدم ZOOM تقريباً ولا يشترط أن يكون المستقبل يمتلك حساب Skype بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المميزات الأخرى التي يمتاز بها البرنامج مثل سهولة إستخدامه وإعتماديته كونه مملوك لشركة مايكروسوفت لذا لن تخاطر بفقدان معلوماتك أو تسريب بياناتك إلى أي جهة غير مناسبة.

العيب الوحيد أن البرنامج غير مناسب لوضع الدروس أونلاين لآنه لا يوجد Chat Room Admins يمكنهم مراقبة والتعامل مع الإجتماع والمشاركين فيه بشكل مناسب.

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يأتي هذا البرنامج كجزء من حزمة Microsot 365 الممتازة للغاية وايضاً يمكنك الإشتراك فيه وإستخدامه بشكل مجاني دون الحاجة إلى شراء حزمة البرامج.

يعتمد البرنامج على فكرة الفرق ويمكنك إستخدامه لإضافة فرق مختلفة وإضافة أشخاص إلى الفرق الخاصة بك لتقوم بالعمل معم في أي وقت بسهولة وبضغطة زر.

البرنامج موجه أكثر ناحية فرق العمل حيث يساعد البرنامج بشكل كبير على تنسيق العمل بين أعضاء الفريق الواحد ولكنه ليس الأفضل من ناحية محادثات الفيديو لذا ننصح بالإبتعاد عنه إن لم يكن نظام عملك يتضمن أن يعمل الفريق معاً بتنسيق كأنهم معاً في مكتب واحد.

يعمل هذا البرنامج بحساب gmail الخاص بك ولا حاجة إلى الإشتراك في البرنامج كما يمكنك إرسال الدعوة لأي مستخدم ليدخل في الإجتماع دون إمتلاكه لأي حساب جوجل أو غيرها من الحسابات المختلفة.

يمكنك جدولة موعد الإجتماع ليعمل تلقائياً ويمكنك إرسال الدعوة إلى عدد كبير من المستخدمين معاً بالإضافة إلى أن البرنامج يمتلك عملية معالجة للضوضاء الخارجية ممتازة للغاية.

يمكنك إنشاء المستندات بشكل سريع وخاص ويمكنك مشاركة الشاشة أيضاً مع غرفة الإجتماع الخاص بك والتي يمكنك مراقبتها والتعامل معها بالطرق المعتادة من كتم صوت المزعجين أو إزالتهم.

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