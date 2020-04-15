تكنولوجيا: سامسونج تكشف رسمياً عن جهاز Galaxy Tab S6 Lite اللوحي بقدرة 7040 mAh في البطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج عن جهاز Galaxy Tab S6 Lite اللوحي الذي ينطلق بحجم 10.4 إنش في الشاشة، مع قدرة بطارية 7040 mAh وقلم S.

يتميز جهاز Galaxy Tab S6 Lite اللوحي بشاشة LCD بحجم 10.4 إنش في الشاشة بدقة عرض 2000 في 1200 بيكسل، كما يتميز الجهاز اللوحي بتصميم معدني، أيضاً يدعم الجهاز اللوحي معالج ثماني الأنوية بسرعة 2.3GHz، حيث تشير التوقعات إلى أن المعالج المستخدم Exynos 9611.

كما يتميز Galaxy Tab S6 Lite بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وينطلق بإختيارين في السعة التخزينية بين 64 أو 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

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أيضاً ينطلق جهاز Galaxy Tab S6 Lite اللوحي بنظام تشغيل Android 10، مع واجهة One UI 2.0، كما تقدم سامسونج الجهاز اللوحي بنمط الثيم المظلم، كما يتيح الجهاز اللوحي الإتصال بهاتف بنظام تشغيل Android Pie أو أعلى وذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام للرد على المكالمات الصوتية، أو الرد على الرسائل النصية.

ويضم جهاز Galaxy Tab S6 Lite اللوحي كاميرة خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل في الجهة الأمامية، كما تقدم سامسونج الجهاز اللوحي مع قلم stylus، وتقدم أيضاً حافظة بغطاء تباع بشكل مستقل وتتميز بموقع مخصص لقلم stylus.

جهاز Galaxy Tab S6 Lite يدعم تقنية البلوتوث 5.0، وWi-Fi، كما يدعم الإتصال بشبكات LTE، ويضم مدخل 3.5 للسماعات، مع مكبرات AKG الصوتية، ويدعم أيضاً تقنية Dolby Atmos، كما يضم الجهاز بطارية بقدرة 7040 mAh، ويدعم الشحن عبر منفذ USB-C، ومن المقرر أن يتوفر Galaxy Tab S6 Lite بألوان الأزرق، الرمادي، الزهري، إلى جانب الأزرق.

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