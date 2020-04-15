Vivo iQOO Neo 3 سيكون أرخص هاتف مُزود بالمعالج Snapdragon 865

فاطمة أيت طالب - دبي - من المعروف منذ فترة أن العلامة التجارية الفرعية iQOO التابعة لشركة Vivo، تستعد لإطلاق نسخة إقتصادية من الهاتف Vivo iQOO 3 الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا تُدعى Vivo iQOO Neo 3. سيتم الإعلان عن هذا الهاتف في اليوم 23 أبريل، والآن يكشف لنا التسريب الأحدث عن السعر المحتمل لهذا الجهاز.

وفقا لمنشور على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، سيبدأ سعر الهاتف Vivo iQOO 3 Neo من 2999 يوان صيني وهو ما يُعادل 400 دولار أمريكي مما يجعله أرخص هاتف مزود بالمعالج Snapdragon 865 إلى جانب الهاتف Redmi K30 Pro. نعم، هذا السعر لا يزال بعيدًا عن متناول العديد من الأشخاص، ولكن يجب الأخذ بعين الإعتبار أن الشائعات السابقة ذكرت أن الهاتف Vivo iQOO Neo 3 سيصل مع شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz مما يجعل هاتفًا ذا قيمة عالية.

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من المؤكد أنه لم يتم تأكيد أي شيء في الوقت الراهن، لذا يتعين علينا إنتظار الإعلان الرسمي للتأكد من كل شيء. عموم، سيتعين علينا الإنتظار لأكثر من أسبوع قبل أن نحصل على التفاصيل الكاملة.