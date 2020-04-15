سامسونج تُزيح الستار رسميًا عن الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6 Lite

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بالكشف عن الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6 في شهر يوليو من العام الماضي، واليوم قررت الشركة الكورية الجنوبية إزاحة الستار رسميًا عن النسخة الإقتصادية من هذا الجهاز اللوحي والتي تحمل إسم Galaxy Tab S6 Lite.

Galaxy Tab S6 Lite الجديد يضم معالج ثماني النوى من فئة Exynos 9611 على الأرجح، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD. وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد هذا الجهاز اللوحي الجديد أيضًا بمواصفات أخرى تشمل شاشة LCD بحجم 10.4 إنش وبدقة 1200×2000 بكسل، ومكبرات للصوت مدعومة بتكنولوجيات AKG و Dolby Atmos مما يجعل تجربة مشاهدة الأفلام على هذا الجهاز اللوحي مميزة.

وكما أوضحت لنا التسريبات السابقة بالفعل، فهذا الجهاز اللوحي يضم كاميرا واحدة في الخلف بدقة 8 ميغابكسل على عكس Galaxy Tab S6 الحالي الذي يضم كاميرتين في الخلف. وعندما يتعلق الأمر بالكاميرا الأمامية، فهي تمتاز بدقة 5 ميغابكسل.

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كما تلاحظون في الصورة أعلاه، الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6 Lite يأتي مع القلم الإلكتروني S Pen، وستقوم شركة سامسونج كذلك ببيع الغطاء الواقي Book Cover المصمم لهذا الجهاز اللوحي بشكل منفصل مع العلم بأن هذا الأخير يأتي مع مكان مخصص حيث يمكنك وضع القلم وأخذه معك إلى أي مكان مع قدر كبير من الراحة. وبصرف النظر عن ذلك، فقد تم تزويد Galaxy Tab S6 Lite كذلك ببطارية بسعة 7040mAh يمكن شحنها من خلال منفذ USB Type-C.

وفيما يخص البرمجيات، فقد قامت شركة سامسونج بتزويد Galaxy Tab S6 Lite الجديد بنظام Android 10 وبواجهة Samsung One UI 2.0. وعلاوة على ذلك، فهذا الجهاز اللوحي يتيح لك أيضًا الرد على المكالمات والرد على الرسائل النصية، بشرط أن يكون متصلاً بهاتف ذكي من سامسونج يعمل بنظام Android 9 Pie أو إصدار أعلى، ويضم 3GB من الذاكرة العشوائية على الأقل.

عمومًا، الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6 Lite سيكون متوفرًا بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأسود والزهري والأزرق، ولكن لا نزال نجهل سعر هذا الجهاز اللوحي وموعد طرحه في الأسواق، ولكن نعدكم بتحديث الموقع فور توصلنا بهذه المعلومات.