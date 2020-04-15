واتساب تجعل مشاركة المحتوى أكثر صعوبة ضمن آيفون

تستعد خدمة التراسل واتساب لإجراء تغيير غير متوقع على تطبيقها لهواتف آيفون، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لمشاركة الصور وصفحات الويب والمقتطفات الأخرى المثيرة للاهتمام مع جهات الاتصال.

وكانت خدمة التراسل قد قدمت في وقت سابق من هذا العام خيارًا جديدًا لقائمة السياق؛ لتسهيل إرسال المحتوى إلى جهات الاتصال ضمن التطبيق، وذلك عبر فتح قائمة السياق – إما بالضغط لفترة طويلة على أي شيء يريد المستخدم مشاركته، أو باستخدام (3D Touch) – والتمرير عبر جهات اتصال واتساب المستخدمة بشكل متكرر، ومشاركة العنصر دون الحاجة إلى فتح تطبيق المراسلة أولاً.

وبالرغم من أن التحديث كان صغيرًا، لكنه سهّل عملية إرسال الروابط والصور إلى جهات الاتصال دون الحاجة للدخول إلى التطبيق، ومع ذلك، ووفقًا لتقارير المنصة المتخصصة في رصد المزايا التجريبية في خدمة واتساب (WABetaInfo)، فإن الخدمة أزالت هذا الخيار ضمن أحدث إصدار تجريبي من تطبيقها لمستخدمي آيفون، ومن المحتمل إزالته قريبًا من التطبيق الرسمي أيضًا.

وأدخلت الخدمة سابقًا العديد من التدابير لوقف انتشار المعلومات الخطأ في ضوء جائحة فيروس كورونا المستجد، من ضمنها تسهيل التحقق من الرسائل، وتقديم مركز معلومات فيروس كورونا المستجد، كما وضعت حدًا لعدد مرات مشاركة الرسائل لإيقاف انتشار الأكاذيب.

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ومع ذلك، يبدو أن هذا التغيير الجديد الحاصل بالنسبة لميزة مشاركة جهات الاتصال لا علاقة له بهذه الإجراءات، بل هو محاولة لجعل التطبيق أكثر استقرارًا، وبالرغم من أن قائمة السياق المحدَّثة كانت فكرة مفيدة من الناحية النظرية، فقد أبلغ المستخدمون عن أعطال متكررة عند استخدامها.

وتحل قائمة السياق الجديدة المدمجة للمحادثات والمجموعات محل قائمة السياق المخصصة للتطبيق، المستخدمة في الإصدارات السابقة، ووفقًا للمعلومات، فقد استبدلت الخدمة ميزة مشاركة جهات الاتصال الآن برمز واتساب للمشاركة، بحيث يجب على المستخدمين النقر على أيقونة واتساب وتحديد الشخص الذي يرغبون بمشاركة المحتوى معه.